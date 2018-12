Roma – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Domenica 2 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena Roma – Inter, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta in Champions League: la compagine capitolina, qualificata agli ottavi, ha perso in casa col Real Madrid mentre i nerazzurri hanno perso in casa del Tottenham e dovranno giocarsi tutto all’ultimo turno. In campionato, invece, la squadra di Di Francesco viene dalla sconfitta di Udine ed in classifica occupa la settima posizione con 19 punti mentre i nerazzurri sono reduci dal successo casalingo col Frosinone ed in classifica sono terzi 28 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 2 dicembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

QUI ROMA – La formazione capitolina dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Olsen in porta, pacchetto arretrato composto da Florenzi e Kolarov sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Manolas e Fazio. A centrocampo Cristante e Nzonzi in cabina di regia mentre davanti Under, Zaniolo e Kluivert dovrebbero agire alle spalle di Schick.

QUI INTER – I nerazzurri dovrebbero schierarsi con un modulo speculare: Handanovic in porta, pacchetto arretrato composto da D’Ambrosio e Asamoah sulle fasce mentre nel mezzo Skriniar e Miranda. A centrocampo Brozovic e Vecino in cabina di regia mentre davanti giocheranno Politano, Joao Mario e Perisic alle spalle di Icardi.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 sul satellite, 382 o 112 sul digitale), Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 383 o 113 sul digitale) e Sky Sport (251 sul satellite, 384 o 114 sul digitale). Per gli abbonati sarà come sempre disponibile anche il servizio in streaming attraverso la piattaforma di Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma – Inter

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

STADIO: Olimpico di Roma