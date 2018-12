Serie A, Roma – Inter: le formazioni ufficiali

Gli undici di Roma e Inter che scenderanno in campo: da una parte c’è Schick con la novità Zaniolo, dall’altra Joao Mario e Borja Valero per dare più spazio alle geometrie

ROMA – Nello scacchiere giallorosso ci sarà Schick a guidare l’attacco. L’assenza di Dzeko porta Di Francesco ad apportare delle variazioni nella formazione ma non sarà l’unica. Infatti non saranno della partita anche El Shaarawy, Pellegrini, De Rossi, Coric e Karsdorp. Pertanto nel 4-3-3 disegnato ci sarà Santon in difesa con l’ex Juan Jesus preferito a Fazio affianco a Manolas. Centrocampo con Nzonzi e lo spostamento di Florenzi in posizione più avanzata. In avanti c’è anche il giovane Zaniolo con Under. La risposta di Spalletti con l’inserimento di Joao Mario sulla mediana assieme a Brozovic mentre in difesa, Vrsajiko si accomoda in panchina. Al suo posto D’Ambrosio. Altra novità è Borja Valero vista l’assenza di Nainggolan mentre in avanti con Icardi fiducia a due giocatori veloci come Perisic e Keita. Dalla panchina dunque sia Politano che Lautaro Martinez. Il match si giocherà a partire dalle ore 20:30 con cronaca in diretta.

Le formazioni ufficiali di Roma – Inter

Roma (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Under; Schick. A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Luca Pellegrini, Perotti, Marcano, Pastore, Kluivert, Riccardi, Celar. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Joao Mario, Brozovic, Borja Valero; Perisic, Icardi, Keita. A disposizione: Padelli, Berni, Miranda, Vrsajlko, Ranocchia, Gagliardini, Candreva, Vecino, Politano, Martinez. Allenatore: Luciano Spalletti.