Il programma di oggi vede la Serie A in primo piano con Roma – Inter. In Inghilterra derby Arsenal – Tottenham e Liverpool – Everton

Domenica 2 dicembre con tante partite da seguire in tempo reale. Partiamo da quella già disputate. Nella superliga argentina successo esterno per l’Argentinos Junior sul Banfield con rete decisiva di Allister a inizio ripresa. In Bolivia importante vittoria del Royal Pari in trasferta contro il Guabira che riaccende la speranza per la lotta al titolo. Gara sofferta con reti decisive di Figueroa e Guerra. Due le gare di playoff disputate in Messico con il pari tra Cruz Azu e Queretaro mentre Monterrey passa contro il Santos Laguna. In Giappone nella finale J-League vittoria esterna del Verdy contro Yokohama. Decide lo spareggio una rete al 96′ del brasiliano Douglas Vieira. Adesso basta un pari nel match allo Yahama Stadium per ottenere il primo posto nella divisione.

Veniamo ai match da disputare con i campionati italiani in primo piano a partire dal Lunch match che vedrà affrontarsi Milan e Parma. Gara in primo piano sarà quella serale tra Roma e Inter. In Serie B tre le partite con il Pescara impegnato a Perugia con la possibilità, in caso di successo, di agguantare il Palermo in vetta. Giornata di derby invece in Inghilterra con Arsenal – Tottenham nel primo pomeriggio e a seguire Liverpool – Everton. Nella Liga il Barcellona ospiterà il Villareal mentre impegni esterni per Real Madrid e Siviglia. Nel campionato tedesco in evidenza Lipsia – Borussia Monchengladbach mentre in Ligue 1 il PSG in trasferta sul campo del Bordeaux.

Andiamo a vedere il quadro completo dei risultati della giornata aggiornati in diretta ricordando che dove è riportata la scritta LIVE vuol dire che il match avrà anche il supporto della webcronaca.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]