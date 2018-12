Milan – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Parma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

MILANO – Domenica 2 dicembre alle ore 12.30 andrà in scena Milan – Parma, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione rossonera che viene dal successo contro il Dudelange, in Europa League, mentre in campionato è reduce dal pareggio in casa della Lazio. Quinta posizione in classifica per gli uomini di Gattuso che hanno conquistato 22 punti. Dall’altra parte ci sono gli emiliani che possono essere considerati la vera sorpresa di questo torneo: sesta posizione in classifica con 20 punti per i Ducali che vengono dal successo casalingo contro il Sassuolo.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

MILAN-PARMA IN DIRETTA Domenica 2 dicembre alle ore 11:30 le formazioni ufficiali, dalle 12:30 la webcronaca della partita.

QUI MILAN – Gattuso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-1-1 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Abate, Zapata e Rodriguez. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessie Calhanoglu mezze ali mentre sulle corsie esterne Calabria e Borini. In attacco Suso alle spalle di Cutrone.

QUI PARMA – D’Aversa dovrebbe schierare i suoi col 4-3-3 con Sepe tra i pali, pacchetto difensivo formato da Iacoponi e Gagliolo sulle fasce mente nel mezzo spazio a Bastoni e Bruno Alves. A centrocampo Scozzarella in regia con Barillà e Grassi mezze ali mentre in attacco tridente formato da Gervinho, Inglese e Siligardi.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Milan – Parma, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Milan – Parma

MILAN (3-5-1-1): G. Donnarumma; Abate, Zapata, R. Rodríguez; Calabria, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Borini; Suso; Cutrone. Allenatore: Gattuso.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Grassi; Gervinho, Inglese, Siligardi. Allenatore: D’Aversa.

STADIO: San Siro