Frosinone-Cagliari 1-1, il tabellino: Farias risponde a Cassata

Il tabellino di Frosinone-Cagliari 1-1 il risultato finale, i padroni di casa passano in vantaggio con Cassata ma gli ospiti pareggiano con Farias.

FROSINONE – Nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A Frosinone e Cagliari si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Un gol per tempo con la compagine ciociara che passa in vantaggio con Cassata ma i sardi, nella seconda frazione, pareggiano con Farias. Con questo risultato il Frosinone resta in penultima posizione con 9 punti mentre gli ospiti salgono in tredicesima posizione con 16.

Frosinone-Cagliari 1-1: il tabellino del match

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello(40’st Ciano), Cassata(24’st Crisetig), Beghetto; Ciofani, Campbell( 24’st Pinamonti). A DISPOSIZIONE: Brighenti,Ghiglione, Iacobucci, Kranjc, Molinaro, Perica,Salamon, Soddimo, Vloet ALLENATORE: Longo

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Ionita(36’st Dessena), Bradaric(17’st Faragò), Barella; Joao Pedro; Sau(17’st Farias), Pavoletti. A DISPOSIZIONE: Andreolli, Aresti, Cerri, Cigarini, Rafael, Doratiotti, Pajac, Pisacane, Romagna ALLENATORE: Maran

RETI: 14’pt Cassata (F), 32’st Farias (C)

AMMONIZIONI: 32’pt Cassata(F), 34’pt Ceppitelli (C), 37’pt Bradaric (C), 41′ Srna(C), 9’st Barella(C), 15’st Pavoletti (C), 40’st Barella (C), 45’+2′ Farias (C)

ESPULSIONI: 40’st Barella (C)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

ARBITRO: Serra

STADIO: Benito Stirpe