Frosinone – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone – Cagliari: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15:00

FROSINONE – Oggi pomeriggio alle ore 15:00, presso lo stadio Benito Stirpe, si disputerà la sfida tra Frosinone e Cagliari valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. I Ciociari sono reduci dalla sconfitta per 3-0 sul campo dell’Inter ed attualmente occupano il penultimo posto in classifica con 7 punti, frutto di una sola vittoria, quattro pareggi ed otto sconfitte. Dall’altra parte il Cagliari di Maran, che nella scorsa giornata ha ottenuto un pareggio nel posticipo casalingo contro il Torino salendo a quindici punti, che valgono il tredicesimo posto.

Cronaca in tempo reale

Domenica 2 dicembre

La presentazione del match

QUI FROSINONE – Longo conferma il 3-4-2-1, o 3-4-1-2 in base agli interpreti che manderà in campo. Sportiello tra i pali, davanti a lui il pacchetto difensivo composto da Goldaniga, Ariaudo e Brighenti. A centrocampo spazio a Maiello e Chibsah, mentre sulle due corsie agiranno Zampano e Beghetto. Sulla trequarti ci sarà uno tra l’olandese Vloet e Cassata. In attacco ballottaggio tra Cambpell e Pinamonti, con il primo in vantaggio, mentre Ciofani pare essere sicuro di una maglia da titolare.

QUI CAGLIARI – Maran perde Castro per infortunio, l’argentino ha riportato la rottura del crociato e rientrerà solamente nella prossima stagione. Il modulo resterà comunque il 4-3-1-2; in porta ci sarà Cragno, mentre sulla linea difensiva agiranno Srna e Padoin terzini con Ceppitelli e Romagna centrali. In cabina di regia spazio ad uno tra Bradaric e Cigarini, con il primo in vantaggio, mentre le mezz’ali saranno Ionita e Barella. In assenza di Castro, ad agire da trequartista sarà Joao Pedro, altrimenti pronto Faragò a centrocampo con l’avanzamento di Barella sulla trequarti e quello del brasiliano da seconda punta. Tuttavia, Maran in attacco dovrebbe rispolverare Sau, a supporto di Pavoletti, recuperato dall’infortunio.

Dove vederla in TV e streaming

Il match Frosinone – Cagliari, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, verrà trasmesso in diretta da Sky, visibile su smartphone e tablet tramite l’applicazione Sky Go.

Le probabili formazioni di Frosinone – Cagliari

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Vloet/Cassata; Campbell/Pinamonti, Ciofani. Allenatore: Longo

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin; Ionita, Bradaric/Cigarini, Barella; Joao Pedro; Sau/Faragò, Pavoletti. Allenatore: Maran

Stadio: Benito Stirpe