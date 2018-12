Serie A, Frosinone – Cagliari: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Frosinone – Cagliari: incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15.

FROSINONE – Tra poco scenderanno in campo Frosinone e Cagliari nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Frosinone con Ciofani e Campbell a comporre il tandem offensivo mentre il Cagliari risponde col 4-3-1-2 con Joao Pedro a supporto di Sau e Pavoletti.

Le formazioni ufficiali di Frosinone – Cagliari

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciofani, Campbell. Allenatore: Longo

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppittelli, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Pavoletti. Allenatore: Maran