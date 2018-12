Milan-Parma 2-1, il tabellino: vittoria in rimonta per i rossoneri

Il tabellino di Milan-Parma 2-1 il risultato finale, reti di Cutrone e Kessie per i rossoneri mentre per gli emiliani gol di Inglese.

MILANO – Nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A il Milan batte 2-1 il Parma e sale momentaneamente in quarta posizione. Successo in rimonta per la formazione rossonera visto che a passare in vantaggio sono gli emiliani con Inglese ma, nel giro di dieci minuti, la squadra di Gattuso ribalta tutto con il guizzo di Cutrone ed il rigore di Kessie. Con questo prezioso successo la squadra rossonera sale al quarto posto con 25 punti mentre il Parma resta sesto con 20.

Milan-Parma 2-1: il tabellino della partita

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Abate, C. Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Mauri (53′ Borini), Bakayoko; Suso (89′ Castillejo), Cutrone, Çalhanoglu. Allenatore: Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella (78′ Stulac), Grassi (84′ Ceravolo); Gervinho (62′ Ciciretti), Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa

RETI: 49′ Inglese (P), 55′ Cutrone (M), 71′ Rig. Kessie (M)

AMMONIZIONI: Biabiany, Iacoponi (P), Borini, Castillejo (M)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro