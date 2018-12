Serie A, Torino – Genoa 2-1: il tabellino

Si decide tutto nel primo tempo prima con il vantaggio di Kouamè quindi uno – due micidiale dei granata sul finale con gli avversari in 10

TORINO – Finisce 2-1 per il Torino la sfida contro il Genoa. Rossoblù intraprendenti nonostante la doppia ingenuità di Romulo che ha lasciato i suoi in 10 per oltre 60 minuti. Infatti Juric azzecca la mossa di togliere Piatek e lasciare Koumè bravo a ripagare la sua fiducia. Ma nel finale di primo tempo prima Ansaldi quindi Belotti su rigore ribaltano un match mai in discussione nella ripresa. Grave l’ingenuità di Sandro su Iago Falque in occasione del rigore procurato.

Il tabellino di Torino – Genoa

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri (dal 14′ st Aina), Meitè (dal 28′ st Baselli), Rincon, Ansaldi; Iago Falque (dal 40′ st Parigini); Zaza. Belotti. A disposizione: Ichazo, Moretti, Bremer, Lyanco, Soriano, Lukic, Berenguer, Edera, Damascan. Allenatore: Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Romulo, Hiljemark (dal 37′ st Lapadula), Sandro (dal 29′ st Pandev), Bessa, Lazovic, Kouamè, Piatek (dal 30′ pt Gunter). A disposizione: Marchetti, Lisandro Lopez, Lakicevic, Pereira P, Miguel Veloso, Mazzitelli, Omeonga, Favilli, Rolon. Allenatore: Juric.

Reti: al 36′ pt Kouamè, al 47′ pt Ansaldi, al 49′ st Belotti (rigore)

Ammonizioni: Romulo, Meité, Nkoulou, Biraschi, Bessa, Zaza

Espulso al 27′ pt Romulo per doppia ammonizione

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa

NOTA: al 48′ pt Sandro causa un rigore