Parma – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

PARMA – Domenica 25 novembre alle ore 12:30, presso lo stadio Ennio Tardini, si disputerà il derby emiliano tra Parma e Sassuolo valevole per la tredicesima giornata di Serie A. I Ducali sono reduci dalla vittoria esterna sul Torino per 1-2, che ha consentito alla truppa di D’Aversa di raggiungere al nono posto in classifica proprio i granata, a quota 17 punti assieme anche alla Fiorentina. Dall’altra parte il Sassuolo, che di punti ne ha addirittura 19 e condivide il sesto posto assieme alla Roma. Una vittoria, tre pareggi ed una sconfitta nelle ultime cinque partite per gli uomini di De Zerbi.

QUI PARMA – D’Aversa sceglierà il 4-3-3 per il match di domenica. Tra i pali ci sarà Sepe, davanti a lui il pacchetto difensivo composto da Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo e Bastoni. A centrocampo ballottaggio apertissimo tra Rigoni e Grassi, al rientro dall’infortunio, mentre le altre due maglie saranno di Stulac e Barillà. Inamovibili Gervinho ed Inglese in attacco, a completare il tridente sarà uno tra Biabiany e Siligardi, col primo in vantaggio.

QUI SASSUOLO – Modulo speculare per De Zerbi, che manderà in campo i suoi con il 4-3-3. Consigli in porta, in difesa spazio a Lirola e Rogerio sulle fasce con Marlon e Ferrari centrali. A centrocampo dovrebbe partire dal 1′ Duncan, in cabina di regia spazio a Sensi, mentre l’altra mezz’ala sarà Bourabia. In caso di 3-4-3, però, il marocchino partirà dalla panchina dando spazio a Magnani, che si sistemerà sulla linea difensiva. Tridente offensivo che vedrà il ritorno a pieno regime di Kevin-Prince Boateng, ai suoi lati agiranno Berardi ed uno tra Di Francesco e Djuricic.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Parma – Sassuolo, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su smartphone, tablet, laptop e PC per tutti gli abbonati al servizio DAZN.

Le probabili formazioni di Parma – Sassuolo

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi/Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia/Magnani, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic/Di Francesco.

Stadio: Tardini