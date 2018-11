Milan – Dudelange: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Milan – Dudelange: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quinta giornata di Europa League, calcio d’inizio alle ore 18.55

MILANO – Giovedì 29 novembre alle ore 18.55 andrà in scena Milan – Dudelange, incontro valido per la quinta giornata del Gruppo F di Europa League. Da una parte c’è la formazione rossonera che è reduce dal pareggio con la Lazio ed in classifica occupa la quinta posizione con 22 punti. Partita fondamentale per la squadra di Gattuso che, nel raggruppamento, viene dal pareggio col Betis ed in classifica occupa la seconda posizione, insieme all’Olympiakos, con 7 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine lussemburghese che non ha nulla da chiedere visto che occupa l’ultima posizione con 0 punti.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 29 novembre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18:55 la webcronaca della partita.

QUI MILAN – Gattuso potrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-2-1 con Reina in porta, pacchetto arretrato composto da Abate, Zapata e Rodriguez. A centrocampo Kessie e Bertolacci in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Calabria e Laxalt. In attacco Suso e Castillejo a supporto di Higuain.

QUI DUDELANGE – Gli ospiti potrebbero schierarsi col 4-4-2 con Frising in porta, reparto arretrato composto da Malget e El Hriti sulle fasce mentre nel mezzo Prempeh e Schnell. A centrocampo Stelvio e Courturier in cabina di regia con Stolz e Kruska sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tandem composto da Turpel e Sinani.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport 1(canale 201). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Milan – Dudelange

MILAN (3-4-2-1): Reina; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessiè, Bertolacci, Laxalt; Suso, Castillejo; Higuain. Allenatore: Gattuso

DUDELANGE (4-4-2): Frising; Malget, Prempeh, Schnell, El Hriti; Stolz, Stelvio, Courturier, Kruska; Turpel, Sinani. Allenatore: Toppmoller

STADIO: San Siro