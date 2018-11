Italiane impegnate nel turno di Europa League, nella notte calcio sud americano in primo piano sconfitto il River Plate

Giovedi’ 29 novembre all’insegna dell’Europa League con le italiane Milan e Lazio in campo rispettivamente contro Dudelange e Apollon. Ricco il cartellone delle partite a partire dal pomeriggio. Si sono invece disputate diverse partite in Sud America. Nella notte infatti sconfitta nelle semifinali di Coppa argentina del River Plate che si deve arrendere al Gimnasia dopo I calci di rigore. La partita si era chiusa infatti sul 2-2. Nella finale di Copa Sudamericana successo per l’Atletico-PR contro la Fluminense. Nikao e Carvalho I mattatori con una rete per tempo. Si sono disputate alcune partite anche in Bolivia ed Ecuador ma andiamo a vedere di seguito il quadro completo e aggiornato dei principali appuntamenti calcistici del giorno.

