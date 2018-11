Apollon Limassol – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Apollon Limassol – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quinta giornata di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

LIMASSOL – Giovedì 29 novembre alle ore 21 andrà in scena Apollon Limassol – Lazio, incontro valido per la quinta giornata del Gruppo H di Europa League. Da una parte c’è la formazione cipriota che in campionato sta viaggiando a gonfie vele visto che occupa la prima posizione. Discorso completamente diverso in Europa League visto che i padroni di casa, con un solo punto in classifica, hanno salutato anzitempo la competizione. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra capitolina che viene dal pareggio in extremis col Milan ed in classifica occupa il quarto posto con 23 punti. Sedicesimi di finale già conquistati per la squadra di Inzaghi che è seconda nel girone con 9 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 29 novembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca.

QUI APOLLON LIMASSOL – I padroni di casa potrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Bruno Vale in porta, pacchetto arretrato composto da Joao Pedro e Vasiliou sulle fasce mentre nel mezzo Yuste e Roberge. A centrocampo Sachetti e Kyriakou in regia mentre davanti Schembri, Pereyra e Papoulis agiranno alle spalle di Maglica.

QUI LAZIO – Turnover per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-1-1 con Proto in porta, pacchetto difensivo composto da Bastos, Acerbi e Caceres. A centrocampo Badelj in regia con Murgia e Berisha mezze ali mentre sulle corsie esterne Basta e Durmisi. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Caicedo.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Apollon Limassol – Lazio, valevole per la quinta giornata del Gruppo H di Europa League, sarà visibile su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su Tv8.

Le probabili formazioni di Apollon Limassol – Lazio

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Yuste, Roberge, Vasiliou; Sachetti, Kyriakou; Schembri, Pereyra, Papoulis; Maglica. Allenatore: Augousti

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Berisha, Durmisi; Correa; Caicedo. Allenatore: Inzaghi