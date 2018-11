Europa League, Milan – Dudelange 5-2: il tabellino del match

Il tabellino del match Milan – Dudelange 5-2 il risultato finale, i rossoneri ribaltano il risultato e volano al secondo posto del girone F.

MILANO – Il Milan vince in rimonta per 5-2 contro i lussemburghesi del Dudelange nel quinto turno del girone F di UEFA Europa League. I rossoneri fanno più fatica del dovuto e conquistano i tre punti dopo essere passati in svantaggio sul momentaneo 1-2 per gli ospiti, poi ribaltato grazie ai gol di Cutrone, Calhanoglu, Borini e l’autogol di Schnell. La compagine di Gattuso sale quindi a 10 punti in classifica, scalzando l’Olympiakos dal secondo posto in classifica grazie alla sconfitta dei greci sul campo del Betis Siviglia, che invece comanda il girone con 11.

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic (53′ Suso), Bakayoko, Bertolacci (58′ Mauri), Calhanoglu; Higuain, Cutrone (80′ Borini). A disposizione: Donnarumma, Mauri, Suso, Borini, Montolivo, Abate, Rodriguez. Allenatore: Gattuso.

DUDELANGE (3-5-1-1): Bonnefoi; Schnell, Cruz (75′ Pokar), Prempeh; Jordanov, Stolz (80′ Kenia), Kruska, Couturier, Mélisse; Sinani (87′ Perez); Turpel. A disposizione: Esposito, Malget, Pokar, Agovic, Perez, El Hriti, Kenia. Allenatore: Toppmoller.

Reti: 21′, 66′ Cutrone, 70′ Calhanoglu, 77′ Aut. Schnell, 80′ Borini (M); 39′ Stolz, 49′ Turpel (D)

Ammonizioni: Stolz, Turpel, Melisse (D) Zapata, Simic (M)

Recupero: 1′ pt, 3′ st Stadio: San Siro