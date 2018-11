Fine settimana che si accende con il big match Palermo – Benevento, in Ligue 1 c’è Saint Etienne – Nantes

Veneredì 30 novembre ultima giornata del mese all’insegna di alcuni anticipi di campionato. Per il calcio italiano grande attesa per il big match tra Palermo e Benevento, due tra le più indiziate squadre in lotta per la promozione diretta in A. Si giocherà nella sera anche Saint Etienne – Nantes in Francia dove si gioca il quadro completo della Ligue 2. Nella notte intanto i primi risultati con il successo casalingo del Junior di misura contro Santa Fe. Per la Copa Libertadores femminile tris del Santos contro Colo Colo mentre in USA bene New York Red Bulls e Portland Timbers. Di seguito il quadro completo di tutte le principali partite del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]