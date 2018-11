Pronostici del 30 novembre con Palermo – Benevento

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata agli anticipi dei campionati europei

I pronostici di venerdi 30 novembre riguardano gli anticipi dei campionati europei, tra i quali quello di Serie B che si apre con Palermo-Benevento. Sono state scelte sei gare che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Saint Etienne-Nantes 1 (ore 20.45)

Gara valida per la quindicesima giornata del massimo campionato francese. Il Saint Etienne proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Nimes e in classifica ha 23 punti. Sei lunghezze in meno per il Nantes, reduce dal pareggio casalingo contro l’Angers.

Dusseldorf-Magonza over 2,5 (ore 21)

Incontro valevole per la tredicesima giornata del massimo campionato tedesco. Il Dusseldorf proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Bayern e in classifica ha 9 punti. Sei lunghezze in più per il Magonza, reduce dalla sconfitta subita in casa dal Dortmund.

Cardiff-Wolves 2 (ore 21)

Match valido per la quattordicesima giornata del massimo campionato inglese. Il Cardiff proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Everton e in classifica ha 8 punti. Otto lunghezze in più per il Wolves, reduce dalla sconfitta subita in casa dall’Huddersfield.

Palermo-Benevento under 2,5 (ore 21)

Anticipo della quattordicesima giornata del campionato cadetto. Il Palermo proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Verona ed è la capolista con 25 punti, a +2 dal Pescara. Cinque lunghezze in meno per il Benevento, reduce dalla vittoria casalinga contro il Perugia.

Excelsior-Utrecht over 2,5 (ore 20)

Gara valida per la quattordicesima giornata del massimo campionato olandese. L’Excelsior proviene dalla vittoria conquistata in trasferta sul campo dell’Emmen e in classifica ha 15 punti. Sei lunghezze in più per l’Utrecht, reduce dalla schiacciante vittoria contro il Graafschap.

Vallecano-Eibar 2 (ore 21)

Match valido per la quattordicesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Vallecano proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Valencia ed è il fanalino di coda del torneo, a pari merito con l’Huesca con 7 punti. Undici lunghezze in più per l’Eibar, reduce dalla sonora (3-0) vittoria contro il Real Madrid.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 30 novembre 2018

Saint Etienne-Nantes 1 (2,00)

Dusseldorf-Magonza over 2,5 (1,75)

Cardiff-Wolves 2 (2,15)

Palermo-Benevento under 2,5 (1,65)

Excelsior-Utrecht over 2,5 (1,62)

Vallecano-Eibar 2 (2,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 159 euro