Palermo – Benevento: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Palermo – Benevento: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

PALERMO – Venerdì 30 novembre alle ore 21 andrà in scena Palermo – Benevento, anticipo e match clou della quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione siciliana che è reduce dal buon pareggio in casa del Verona ed in classifica occupa la prima posizione con 25 punti, due in più del Pescara. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione campana che è tornata a vincere dopo un mese battendo il Perugia tra le mura amiche. Quinta posizione in classifica per i Sanniti che hanno conquistato 20 punti fin qui.

La cronaca minuto per minuto

Venerdì 30 novembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI PALERMO – La formazione siciliana dovrebbe schierarsi col 3-4-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto arretrato composto da Bellusci, Rajkovic e Szyminski. A centrocampo Jajalo e Murawski in cabina di regia mentre sulle corsie esterne agiranno Salvi e Mazzotta. Davanti Falletti a supporto del tandem offensivo composto da Moreo e Nestorovski.

QUI BENEVENTO – La squadra campana potrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Puggioni in porta, pacchetto difensivo composto da Gyamfi e Di Chiara sulle fasce mentre nel mezzo Volta e Billong. A centrocampo Viola in cabina di regia con Ricci e Bandinelli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Bonaiuto, Coda e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Palermo – Benevento, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su RAI Sport (canale 557).

Le probabili formazioni di Palermo – Benevento

PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Bellusci, Rajkovic, Szyminski; Salvi, Jajalo, Murawski, Mazzotta; Falletti; Moreo, Nestorovski. Allenatore: Stellone

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Di Chiara; Ricci, Viola, Bandinelli; Bonaiuto, Coda, Insigne. Allenatore: Bucchi

STADIO: Renzo Barbera