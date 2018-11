Verona – Palermo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Hellas Verona – Palermo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

VERONA – Venerdì 23 novembre alle ore 21 andrà in scena Verona – Palermo, match clou della tredicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione veneta che sta vivendo un periodo negativo come dimostra la sconfitta di Brescia prima della sosta. Momento delicato per Grosso che si giocherà la permanenza sulla panchina mentre la sua squadra occupa la settima posizione in classifica con 18. Dall’altra parte, invece, ci sono i siciliani che stanno vivendo un periodo nettamente contrapposto: nell’ultima giornata successo e sorpasso in vetta nei confronti del Pescara per la squadra di Stellone che occupa la prima posizione con 24 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì 23 novembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI VERONA – Grosso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Caracciolo e Marrone al centro mentre sulle fasce Balkovec ed uno tra Empereur e Crescenzi. A centrocampo Colombatto in cabina di regia con Zaccagni ed Henderson mezze ali mentre davanti tridente composto da Matos, Di Carmine e Ragusa.

QUI PALERMO – Pochi dubbi per Stellone che dovrebbe schierare i suoi col 3-4-1-2 con Brignoli tra i pali, reparto difensivo formato da Salvi, Struna e Bellusci. A centrocampo Haas e Jajalo in cabina di regia con Aleesami e Mazzotta sulle corsie esterne mentre davanti Trajkowski a supporto del tandem offensivo composto da Nestorovski e Puscas.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Verona – Palermo, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmessa in diretta su DAZN e su RAI Sport (canale 557).

Le probabili formazioni di Verona – Palermo

VERONA (4-3-3): Silvestri; Empereur/Crescenzi, Caracciolo, Marrone, Balkovec; Dawidowicz/Zaccagni, Colombatto, Henderson; Matos, Di Carmine, Ragusa. Allenatore: Grosso

PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Salvi, Struna, Bellusci; Aleesami, Jajalo, Haas, Mazzotta; Trajikowski; Nestorovski, Puscas. Allenatore: Stellone

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi