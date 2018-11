Pronostici del 24 novembre dedicati a Serie A e Serie B

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata alla tredicesima giornata di Serie A e Serie B

I pronostici di sabato 24 novembre riguardano esclusivamente il calcio italiano con la tredicesima giornata di Serie A e Serie B. Sei incontri che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Udinese-Roma 2 (ore 15)

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. L’Udinese proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Empoli e in classifica ha 9 punti. Dieci lunghezze in più per la Roma, reduce dalla vittoria casalinga contro la Sampdoria.

Juventus-Spal 1 (ore 18)

Incontro valevole per la tredicesima giornata del massimo campionato italiano. La Juventus proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Milan ed è la capolista con 34 punti, a +6 dal Napoli. Ventun lunghezze in meno per la Spal, reduce dal pareggio casalingo contro il Cagliari.

Inter-Frosinone 1 (ore 20.30)

Match valido per tredicesima giornata del campionato di Serie A. L’Inter proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Atalanta e in classifica ha 25 punti. Diciotto lunghezze in meno per il Frosinone, penultimo e reduce dal pareggio casalingo contro la Fiorentina.

Livorno-Cittadella under 2,5 (ore 15)



Incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Livorno proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Cremonese ed è il fanalino di coda del torneo con soli 5 punti. Quattordici lunghezze in più per il Cittadella, reduce dalla vittoria casalinga contro il Venezia.

Padova-Carpi 1 (ore 15)

Scontro di bassa classifica nella tredicesima giornata del campionato cadetto. Il Padova proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Ascoli e in classifica ha 11 punti. Quattro lunghezze in meno per il Carpi, penultimo e reduce dal pareggio casalingo contro il Benevento.

Venezia-Brescia over 2,5 (ore 15)

Match valido per la tredicesima giornata del campionato cadetto. Il Venezia proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Cittadella e in classifica è ultimo con 12 punti. Sei lunghezze in più per il Brescia, reduce dalla vittoria casalinga contro il Verona.

Benevento-Perugia under 2,5 (ore 18)

Gara valida per la tredicesima giornata del campionatocadetto. Il Benevento, che nell’ultimo turno ha riposato, in classifica ha 17 punti. Stesse lunghezze per il Perugia, reduce dalla vittoria casalinga contro il Crotone.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 24 novembre 2018

Udinese-Roma 2 (1,82)

Juventus-Spal 1 (1,16)

Inter-Frosinone 1 (1,25)

Livorno-Cittadella under 2,5 (1,68)

Padova-Carpi 1 (2,10)

Venezia-Brescia over 2,5 (2,00)

Benevento-Perugia under 2,5 (1,75)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 326 euro