Inter – Frosinone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Frosinone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

MILANO – Sabato 24 novembre alle ore 20.30 andrà in scena Inter – Frosinone, incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine nerazzurra che, prima della sosta, ha interrotto il suo filotto di vittorie perdendo in modo netto contro l’Atalanta. Terza posizione in classifica con 25 punti per la squadra di Spalletti che mercoledì giocherà, in quel di Londra, contro il Tottenham. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione ciociara che sta vivendo un buon periodo di forma e nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro la Fiorentina. La formazione di Longo occupa sempre la penultima posizione ma con 7 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 24 novembre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

QUI INTER – Qualche dubbio per Spalletti in vista dell’ostica trasferta di mercoledì. L’ex allenatore della Roma potrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio e Dalbert sulle fasce mentre nel mezzo Skriniar e De Vrij. A centrocampo Brozovic e Gagliardini in cabina di regia mentre davanti Politano, Lautaro e Perisic potrebbero agire alle spalle di Icardi.

QUI FROSINONE – Longo potrebbe confermare, per gran parte, la formazione che ha pareggiato contro la Fiorentina. Dunque 3-4-1-2 con Sportiello in porta, pacchetto difensivo composto da Goldaniga, Ariaudo e Capuano. A centrocampo Chibsah e Maiello in cabina di regia con Zampano e Beghetto sulle fasce mentre davanti uno tra Ciano e Vloet a supporto del tandem offensivo composto da Ciofani e Campbell.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Inter – Frosinone, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su smartphone, tablet, laptop e PC per tutti gli abbonati al servizio DAZN.

Le probabili formazioni di Inter – Frosinone

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Dalbert; Borja Valero, Gagliardini/Vecino; Politano/Candreva, Martinez, Keita/Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano/Vloet; D. Ciofani, Campbell. Allenatore: Longo

STADIO: San Siro