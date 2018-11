Serie A, Inter – Frosinone: le formazioni ufficiali

Dal primo minuto Lautaro Martinez e Nainggolan, Borja Valero in cabina di regia. In campo l’ex Pinamonti. Fischio d’inizio dalle ore 21

MILANO – Tutto pronto per Inter – Frosinone, match valido come anticipo serale della 13ma giornata di campionato. Per i nerazzurri dopo la sosta la voglia di riscattare la brutta figura rimediata a Bergamo nel turno precedente. Per farlo Spalletti si affida a Lautaro Martinez che consentirà di far riposare Icardi in vista del prossimo turno di martedì in Champions League. Ma quali sono le novità di formazione? Partendo dalla difesa con D’Ambrosio che torna dal primo minuto alla presenza dal primo minuto di Borja Valero playerr basso affiancato da Gagliardini. In avanti si rivede Nainggolan mentre sulle fasce agiranno Politano e Keita. La risposta di Longo con l’ex Pinamonti in avanti a far coppia con Daniel Ciofani. Nel 4-4-2 altra novità è a centrocampo con Beghetto dal primo minuto. Partiranno dalla panchina sia Krainc che Campbell. Fischio d’inizio alle ore 20.30 con cronaca diretta in tempo reale su questo sito.

Le formazioni ufficiali di Inter-Frosinone:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Keita Baldé; Lautaro. A disposizione: Padelli, Miranda, Ranocchia, Vecino, Joao Mario, Candreva, Perisic, Icardi. Allenatore: Spalletti.

FROSINONE (4-4-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Zampano​​​​​​; Chibsah, Crisetig, Cassata, Beghetto; Ciofani, Pinamonti. A disposizione: Bardi, Salamon, Brighenti, Krajnc, Ghiglione, Molinaro, Gori, Besea, Maiello, Vloet, Campbell, Perica. Allenatore: Longo.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Di Vuolo – Rocca. Quarto uomo: Ghersini. Var: Mariani, assistente Longo.