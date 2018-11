Sarà River Plate – Boca Junior ad infiammare la serata dopo lo spettacolare 2-2 dell’andata. Si giocano gli anticipi nella Serie A e B italiana e nei principali campionati europei

Giornata ricca di partite in questo sabato 24 novembre. Il quadro si è aperto nella notte con due sfide di Superliga argentina che hanno visto i successi del Tallares Cordoba in casa dell’Argentinos Jrs e del Rosario in casa contro l’Estudiantes. Giornata di anticipi nella Serie A e B italiana con Roma, Juventus e Inter in campo visto il turno di Champions League che dovranno affrontare martedì prossimo. Ricordiamo che queste tre sfide come quella tra Benevento e Perugia saranno anche in webcronaca. Grande attesa in serata per la gara di ritorno tra River Plate e Boca Junior, finale della Copa Libertadores. Il 2-2 dell’andata lascia aperta ogni possibilità di risultato per una delle sfide più attese dell’anno per gli amanti del calcio internazionale. Andiamo nel dettaglio a vedere tutti i risultati aggiornati in tempo reale relativi alla giornata odierna.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

