River Plate – Boca Juniors: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

BUENOS AIRES – La trepidante e spasmodica attesa sta per finire ormai. Questa sera alle ore 21 italiane andrà in scena River Plate – Boca Juniors, incontro valevole per la finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Si riparte dallo spettacolare pareggio dell’andata con i padroni di casa che sono andati due volte in vantaggio, con Abila e Benedetto, ma sono stati ripresi dalla rete di Pratto e da un autogol. Xeneizes e Millonarios si giocheranno tutti in novanta minuti o anche di più visto che nella Copa Libertadores, a differenza della Champions League, non vige la regola del gol in trasferta. La finale più attesa di sempre, dunque, potrebbe risolversi ai tempi supplementari o ai calci di rigore.

La presentazione del match

QUI RIVER PLATE – Gallardo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Armani in porta, pacchetto difensivo composto da Montiel e Casco sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maidana e Pinola. A centrocampo Perez e Ponzio in cabina di regia mentre davanti spazio a Palacios, Fernandez e Martinez a supporto di Pratto.

QUI BOCA JUNIORS – Schelotto potrebbe schierare i suoi col 4-3-3 con Rossi tra i pali, pacchetto arretrato formato da Jara e Olaza sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Izquierdoz e Magallan. A centrocampo Barrios in cabina di regia con Nandez e Perez mezze ali mentre in attacco Villa e Abila a supporto di Benedetto.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro River Plate -Boca Juniors, valevole per la finale di ritorno di Copa Libertadores, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di River Plate – Boca Juniors

RIVER PLATE (4-2-3-1): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Perez, Ponzio, Palacios; Fernandez, Martinez, Pratto. Allenatore: Gallardo

BOCA JUNIORS (4-3-3): Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallàn, Olaza; Nandez, Barrios, Perez; Villa, Benedetto, Abila. Allenatore: Barros Schelotto

STADIO: Monumental