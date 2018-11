Udinese – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

UDINE – Sabato 24 novembre alle ore 15 si giocherà Udinese – Roma, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine friulana che sta vivendo un periodo negativo come dimostra la sconfitta di Empoli e la diciassettesima posizione in classifica con 9 punti. Cambio in panchina con Davide Nicola che ha preso il posto di Velazquez. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione capitolina che viene dal largo successo casalingo contro la Sampdoria ed in classifica occupa la sesta posizione con 19 punti. La squadra di Di Francesco tornerà in campo martedì, all’Olimpico, per affrontare il Real Madrid in Champions League.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 24 novembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI UDINESE – Nicola dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-1-1 con Musso in porta, pacchetto arretrato composto da Larsen e Samir sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ekong e Nuytinck. A centrocampo Fofana e Mandragora in cabina di regia con Pussetto e Machis sulle fasce mentre davanti De Paul a supporto di Lasagna.

QUI ROMA – Di Francesco potrebbe schierare la sua squadra col 4-2-3-1 con Olsen tra i pali, pacchetto difensivo formato da Florenzi e Kolarov sulle fasce mentre nel mezzo Fazio e Juan Jesus. A centrocampo Nzonzi e Cristante in cabina di regia mentre davanti spazio a Under, Pellegrini ed El Shaarawy a supporto di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 383 o 113 sul digitale) e Sky Sport (251 sul satellite, 384 o 114 sul digitale). Per gli abbonati sarà come sempre disponibile anche il servizio in streaming tramite la piattaforma di Sky Go.

Le probabili formazioni di Udinese – Roma

UDINESE (4-4-1-1): Musso; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Pussetto, Fofana, Mandragora, Machis; De Paul; Lasagna. Allenatore: Nicola

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Dacia Arena