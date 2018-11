Serie A, Udinese-Roma: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Udinese-Roma: incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15.

UDINE – Tra poco scenderanno in campo Udinese e Roma nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 5-3-1-1 per l’Udinese con De Paul a supporto di Pussetto mentre la Roma risponde col 4-2-3-1 con Kluivert, Pellegrini ed El Shaarawy a supporto di Schick.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Roma

UDINESE (5-3-1-1): Musso; Ter Avest, Stryger, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; De Paul; Pussetto. Allenatore: Davide Nicola

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco