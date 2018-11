Udinese-Roma 1-0, il tabellino: gol decisivo di De Paul

Il tabellino di Udinese-Roma 1-0 il risultato finale, decisiva la rete di De Paul nella seconda frazione di gioco.

UDINE – Nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A l’Udinese torna al successo battendo la Roma 1-0. A decidere il match della Dacia Arena è un gol di De Paul all’alba della seconda frazione di gioco. Prestazione decisamente negativa per la formazione di Di Francesco, incapace di creare occasioni degne di tal nome per tutto l’arco del match. Successo preziosissimo per la squadra di Nicola che sale in sedicesima posizione con 12 punti mentre i capitolini scivolano in settima posizione con 19 punti.

Udinese-Roma 1-0: il tabellino del match

UDINESE (5-3-1-1): Musso; Ter Avest, Stryger, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir (70′ Pezzella); Fofana, Behrami, Mandragora; De Paul (79′ Machis); Pussetto (95′ D’Alesssandro). Allenatore: Davide Nicola

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert (64′ Under), Pellegrini (79′ Zaniolo), El Shaarawy; Schick (71′ Dzeko). Allenatore: Eusebio Di Francesco

RETI: 54′ De Paul (U)

AMMONIZIONI: De Paul (U), Behrami (U)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Dacia Arena