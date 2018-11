Serie A, Juventus-SPAL: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Juventus-SPAL: incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18.

TORINO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Juventus e SPAL nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per la Juventus con il tandem offensivo composto da Mandzukic e Cristiano Ronaldo mentre la SPAL risponde col 3-5-2 con Petagna e Antenucci a formare il tandem d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Juventus-SPAL

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore. Semplici.