Benevento – Perugia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Benevento – Perugia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

BENEVENTO – Sabato 24 novembre alle ore 18 andrà in scena Benevento – Perugia, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre che stanno vivendo momenti nettamente contrapposti. Da una parte c’è la formazione campana che non vince da un mese ed è reduce dalla brutta sconfitta in casa dello Spezia. In classifica i sanniti occupano l’ottava posizione con 17 punti. Discorso completamente diverso per l’organico umbro che è reduce da tre successi consecutivi e nell’ultimo turno ha vinto tra le mura amiche contro il Crotone. Ottavo posto anche per il Perugia che ha conquistato 17 punti fin qui.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 24 novembre alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 le webcronaca in diretta.

QUI BENEVENTO – Match da dentro o fuori per Bucchi che dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Puggioni in porta, pacchetto difensivo composto da Gyamfi e Di Chiara sulle corsie esterne mentre nel mezzo Volta e Billong. A centrocampo Viola in cabina di regia con Ricci e Bandinelli mezze ali mentre davanti tridente composto da Buonaiuto, Coda e Insigne.

QUI PERUGIA – Nesta dovrebbe affidarsi al classico 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, pacchetto arretrato composto da Mazzocchi e Falasco sulle fasce mentre nel mezzo Gyomber e Cremonesi. A centrocampo Bianco in cabina di regia con Moscati e Verre mezze ali mentre davanti Dragomir alle spalle del tandem offensivo composto da Vido e Melchiorri.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Benevento – Perugia, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Benevento – Perugia

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Di Chiara; Ricci, Viola, Bandinelli; Bonaiuto, Coda, Insigne. Allenatore: Bucchi

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, Cremonesi, Falasco; Moscati, Bianco, Verre; Dragomir; Vido, Melchiorri. Allenatore: Nesta

STADIO: Ciro Vigorito