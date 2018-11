Juventus-SPAL 2-0, il tabellino: reti di Ronaldo e Mandzukic

Il tabellino di Juventus-SPAL 2-0 il risultato finale, reti di Ronaldo e Mandzukic per il successo della squadra di Allegri.

TORINO – Nel match valido per il secondo anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A la Juventus batte 2-0 la SPAL. Successo senza problemi per la formazione di Allegri che sblocca la situazione con Ronaldo, nella prima frazione di gioco, e chiude i conti nel secondo tempo con Mandzukic. Nessun calo dopo la pausa Nazionali per i bianconeri che confermano la leadership in classifica con 37 punti mentre la formazione di Semplici resta in quindicesima posizione con 13 punti.

Juventus-SPAL 2-0: il tabellino della partita

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro (87′ Chiellini); Cuadrado, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa (73′ Matuidi); Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Missiroli (59′ Valoti), Schiattarella (83′ Valdifiori), Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna (85′ Paloschi). Allenatore: Semplici.

RETI: 29′ Ronaldo (J), 60′ Mandzukic (J)

AMMONIZIONI: Cionek, Fares, Schiattarella (S), Bentancur (J)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium