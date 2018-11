Pronostici del 26 novembre con Cagliari – Torino

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata a Serie A, B, C, Liga, Premier League e Eerste Divisie

I pronostici di lunedì 26 novembre riguardano il posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A e B, ma anche Liga, Premier League, Eerste Divisie e Serie C. Sei incontri che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Cagliari-Torino under 2,5 (ore 20.30)

Posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo della Spal e in classifica ha 14 punti. Tre lunghezze in più per il Torino, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Parma.

Burnley-Newcastle under 2,5 (ore 21)

Gara valida per la tredicesima giornata del massimo campionato inglese. Il Burnley proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Leicester e in classifica ha 9 punti. Stesse lunghezze per il Newcastle, reduce dalla vittoria casalinga contro il Bornemouth.

Crotone-Cosenza over 2,5 (ore 20.30)

Incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre provengono da una sconfitta, rispettivamente, sul campo del Perugia e in casa contro il lecce. In classifica il Crotone ha 12 punti, il Perugia è a quota 8.

Real Sociedad-Celta Vigo 1 (ore 21)

Match valido per la tredicesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Real Sociedad proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Tolosa e in classifica ha 16 punti. Due lunghezze in meno per il Celta Vigo, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Real Madrid

Jong Az Alkmaar-Twente 2 (ore 19)

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato cadetto olandese. Lo Jong Az proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dello Jong PSV e in classifica ha 9 punti. Diciassette lunghezze in più per il Twente, reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Eagles.

Pordenone-Ternana under 2,5 (ore 20.45)

Match valido per la tredicesima giornata del Girone B della Serie C. Il Pordenone proviene dalla sconfitta rimediata sul campo del Monza e in classifica ha 22 punti. Due lunghezze in meno per la Ternana, reduce dal pareggio casalingo contro il FeralpiSalo.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 26 novembre 2018

Cagliari-Torino under 2,5 (1,70)

Burnley-Newcastle under 2,5 (1,55)

Crotone-Cosenza over 2,5 (2,02)

Real Sociedad-Celta Vigo 1 (1,80)

Jong Az Alkmaar-Twente 2 (1,55)

Pordenone-Ternana under 2,5 (1,57)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 233 euro