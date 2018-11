La Serie A si infiamma con la sfida dell’Olimpico e il derby di Genoa e Parma ma giornata che vedrà interessanti incontri anche all’estero a partire dalla finale di Copa Libertadores rinviata a questa sera

Domenica 25 novembre ricca di incontri dai principali campionati europei. In Italia in primo piano c’è la sfida delle 18 all’Olimpico tra Lazio e Milan ma non sarà l’unico incontro della giornata. Infatti dal derby lunch match tra Parma e Sassuolo a quello serale di Genova sono diversi gli incontri da seguire in tempo reale. Anche in sud America con i campionati in Brasile e Argentina il programma è molto fitto. In primo piano resta la sfida tra River Plate e Boca Juniors rinviato alle ore 21 italiane e che si sarebbe dovuto disputare ieri. Ma andiamo a vedere il quadro completo della giornata.

