Lecce – Cremonese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Cremonese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

LECCE – Questa sera alle ore 21 andrà in scena Lecce – Cremonese, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine pugliese che, prima della sosta, ha vinto in casa del Cosenza ed in classifica occupa la quinta posizione con 19 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione lombarda che è reduce dal successo casalingo contro il Livorno ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 15 punti conquistati.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI LECCE – I padroni di casa potrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Vigorito in porta, pacchetto difensivo composto da Lepore e Fiamozzi sulle fasce mentre nel mezzo Marino e Cosenza. A centrocampo Petriccione in regia con Tabanelli e Scavone mezze ali mentre davanti Mancosu a supporto del tandem offensivo composto da Palombi e La Mantia.

QUI CREMONESE – I lombardi dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Ravaglia tra i pali, pacchetto difensivo formato da Mogos e Renzetti sulle fasce mentre nel mezzo Terranova e Claiton. A centrocampo Castagnetti in cabina di regia con Croce ed Emmers mezze ali mentre davanti Castrovilli a supporto di Piccolo e Brighenti.

Dove vederla in TV e in streaming

Lecce – Cremonese sarà esclusiva DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni di Lecce – Cremonese

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Lepore, Marino, Cosenza, Fiamozzi; Tabanelli, Petriccione, Scavone; Mancosu; Palombi, La Mantia. Allenatore: Liverani

CREMONESE (4-3-1-2): Ravaglia; Mogos, Terranova, Claiton, Renzetti; Croce, Castagnetti, Emmers; Castrovilli; Brighenti, Piccolo. Allenatore: Rastelli

STADIO: Via del Mare