Genoa – Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Sampdoria: presentazione della partita, precedenti, formazioni, cronaca e risultato in tempo reale della sfida in programma questa sera alle ore 20.30

GENOVA – Questa sera allo stadio Luigi Ferraris si gioca Genoa – Sampdoria, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2018/1019. Fischio di inizio previsto per le ore 20.30. Si tratta dell’edizione numero 117 del derby della Lanterna, uno tra i più sentiti nel panorama del calcio. A Genova, infatti, le tifoserie sono abituate a considerare la vittoria nella Stracittadina come la soluzione per il buon esito di una stagione e il doppio scontro tra le due formazioni genovesi costituisce un vero e proprio campionato all’interno del torneo. I rossoblu provengono dalla sconfitta rimediata in casa contro il Napoli prima della sosta per gli impegni della Nazionale e in classifica hanno 14 punti. Una lunghezza in più per i blucerchiati, che hanno perso le ultime due partite, incassando otto gol. Tanti per una difesa che fino a qualche settimana fa era considerata tra le migliori del torneo.

Cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 25 novembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – Infermeria al momento vuota per Juric che dovrà soltanto valutare le condizioni di Sandro. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Romero e Spolli, tra Hiljemark e Omeonga oppure Veloso e tra Sandro e Veloso oppure Mazzitelli. Al momento i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi sarebbero preferiti. Probabile l’ormai tradizionale modulo 3-5-2 con Radu in porta e difesa a tre composta da Biraschi, Romero e Criscito. In mezzo al campo Hiljemark, Sandro e Bessa; sulle fasce Romulo e Lazovic. Attacco affidato alla coppia formata da Kouame e da Piatek.

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrà rinunciare allo squalificato Linetty e agli infortunati Regini e Barreto.Dovrà inoltre scegliere chi mandare in campo tra Tonelli e Colley, tra Ekdal e Vieire e tra Saponara e Ramirez con i primi nomi indicati nei rispettivi duaismi al momento in vantaggio. Probabile il modulo 4-3-1-2 con Audero in porta e difesa composta dalla coppia centraleTonelli-Andersen e da Bereszynski e Murru ai lati. A centrocampo Praet, Ekdal e Jankto. Sulla trequarti Saponara di supporto alla coppia di attacco formata da Defrel e Quagliarella.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Daniele Doveri, esponente della della sezione di Roma che vanta 131 partite dirette in Serie A, 608 cartellini gialli, 3cartellini rossi e 48 rigori fischiati. Quindici precedenti con il Genoa (7 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), dodici con la Sampdoria(4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Passeri e Posado saranno gli assistenti, con Rocchi come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Mazzoleni e Paganessi.

Statistiche e precedenti

Le due compagini si sono affrontate in Serie A, in casa del Genoa, 35 volte con il bilancio di 9 vittorie per i rossoblu, 12 pareggi e 14 affermazioni dei blucerchiati. L’ultima volta accadde il 4 novembre 2017 quando finì 0-2 con reti di Ramirez e Quagliarella e la sconfitta costò la panchina a Juric.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Genoa-Sampdoria potrà essere seguita su Sky Sport 1 HD, canale 251.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 19.45. Poi, a partire dalle ore 20.30 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic, Kouamè, Piatek. A disposizione: Marchetti, unter, Zukanovic, Spolli,Pereira P, Miguel Veloso, Mazzitelli, Omeonga, Lapadula, Favilli, Pandev, Medeiros. Allenatore: Juric.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Beresznyski, Tonelli, Andersen, Murru, Praet, Ekdal, Jankto, Saponara, Defrel, Quagliarella. A disposizione: Rafael Cabral, Belec, Ferrari, Leverbe, Sala, Colley, Junior Tavares, Vieira, Ramires, Kownachi, Caprari. Allenatore: Giampaolo.