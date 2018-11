Empoli – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 15

EMPOLI – Domenica 25 novembre alle ore 15 si giocherà Empoli – Atalanta, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma. Da una parte ci sono i toscani che, con l’avvento di Iachini, sono tornati al successo battendo l’Udinese tra le mura amiche. La compagine padrona di casa occupa la diciottesima posizione con 9 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli orobici che stanno vivendo un ottimo momento come dimostra la schiacciante vittoria contro l’Inter, quarto successo consecutivo. La squadra lombarda occupa l’ottava posizione con 18 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 25 novembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI EMPOLI – La squadra toscana potrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Provedel in porta, pacchetto arretrato composto da Di Lorenzo e Antonelli sulle fasce mentre nel mezzo Maietta e Silvestre. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Acquah e Krunic mezze ali mentre in attacco Zajc a supporto del tandem offensivo composto da Caputo e La Gumina.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe schierare i suoi col 3-4-2-1 con Berisha tra i pali, pacchetto difensivo composto da Toloi, Mancini e Masiello. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio ad Hateboer e Gosens. Davanti Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Empoli – Atalanta, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su DAZN.

Le probabili formazioni di Empoli – Atalanta

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Bennacer, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. Allenatore: Iachini

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Castellani