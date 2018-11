Empoli – Udinese 2-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Udinese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 15

EMPOLI – Oggi pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Empoli – Udinese, incontro valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Le formazioni ufficiali

Il tabellino

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento per i prossimi live. Buon pomeriggio a tutti! SECONDO TEMPO 51' finisce qui con la vittoria ell'Empoli 47' conclusione di Machis, palla altissima sopra la traversa! 45' cinque minuti di recupero 45' ultimo cambio per l'Empoli; dentro Veseli per Traorè 43' gran parata di Provedel su tiro ravvicinato di Lasagna! 41' conclusione di Traorè, parata di Musso 37' cambio per l'Udinese: entro D'Alessandro per Ter Avest 36' cambio nell'Empoli: dentro Brighi per Krunic 34' GOL UDINESE! Pussetto anticipa Maietta e spiazza Provedel! 2-1 33' tira il rigore de Paul Ma la palla finisce altissima. Nulla di fatto 32' per un fallo di Maietta il Var ribalta la decisione dell'arbitro 30' fuorigioco di Pussetto 29' conclusione di La Gumina, palla alta sopra la traversa 27' chiusura di Maietta su Lasagna, ben servito da dePaul 23' sugli sviluppi del secondo corner la difesa dell'Uinese libera 23' sugli sviluppi el corner, nuovo corner 22' conclusione fortissima di Traore, devia in angolo Musso. 20' colpo di testa di Acqua, palla sul fondo 18' cambio nell'Udinese: dentro Machis per De Souza 15' sugli sviluppi del corner fallo in attacco di Provedel 15' deviazione in corner i un tiro di Lasagna 14' cambio nell'Empoli: dentro La Gumina per Zajc 12' tiro debole di Caputo e la palla sfila sul fondo 6' RADDOPPIO EMPOLI! sugli sviluppi di un corner colpo di testa di Caputo e la palla finisce in gol! 3' Caputo a segno ma l'arbitro aveva già fischiato per un fallo su Traorè, non applicano la regola del vantaggio 1' subito una conclusione di dePaul che Provedel blocca al volo 1' si riparte senza cambi squadre in nuovo in campo PRIMO TEMPO 46' finisce qui il primo tempo con l'Empoli in vantaggio 46' ammonito Krunic per intervento falloso 45' un minuto di recupero 44' conclusione di de Paul palla sul fondo 43' sugli sviluppi del secondo corner la difesa toscana allontana la palla 43' sugli sviluppi el corner, nuovo corner 42' conclusione di Pussetto ma Provedel mette la palla in corner 41' VANTAGGIO EMPOLI! Gol di Zajc che sfrutta un passaggio all'indietro di Caputo e spiazza Musso 40' ammonito Fofana per intervento falloso 37' conclusione di de Paul, palla alta sopra la traversa 36' cross di de Paul con palla che finisce direttamente sul fondo 35' sugli sviluppi di un corner Antonelli allontana di testa 33' sugli sviluppi del corner la difesa toscana allontana la palla 32' corner per una deviazione di Provedel su cross di Larsen 29' colpo di testa di Larsen ma la palla finisce sul fondo 26' prova la conclusione Pussetto ma Provedel fa sua la palla 25' ripartenza dell'Udinese che culmina nella TRAVERSA di Lasagna 24' ammonizione per Mandragora per intervento falloso 22' tiro rasoterra di Ekong ma la palla finisce sul fondo 21' ammonito Di Lorenzo per un fallo su Pussetto 19' cross per Traorè che pero non riesce ad agganciare la palla 16' conclusione alla distanza di dePaul, palla alta sopra la traversa 12' prova il tiro Zajc ma la palla finisce alta sopra la traversa 10' Larsen prova a mettere la palla in mezzo ma interviene Antonelli e la allontana 8' conclusione di Silvestre ma Provedel blocca a terra 7' prova a girarsi Lasagna su passaggio di de Paul ma la palla finisce alta sopra la traversa 4' Antonelli mette la palla in mezzo per Caputo, che pero viene anticipato da Ekong 3' possesso palla sempre dell'Udinese in questa prima fase di gioco 1' partiti! squadre in campo Un cordiale saluto a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Empoli -Udinese. EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Bennacer, Traorè (dal 45′ st Veseli); Zajc (dal 14′ st La Gumina), Krunic (dal 36′ st Brighi); Caputo. A disposizione: Scuffett; Nicolas, Opoku; Pezzella; Behrami; Micin; Machis; Pontisso; D’Alessandro; Balic. Allenatore: Iachini. UDINESE (3-5-2): Musso; Wague, Ekong, De Souza (dal 18′ st Machis); Ter Avest (dal 37′ st D’Alessandro), Fofana, Mandrogara, Pussetto, Larsen; De Paul, Lasagna. A disposizione: Scuffett; Nicolas, Opoku; Pezzella; Behrami; Micin; Machis; Pontisso; D’Alessandro; Balic. Allenatore: Velasquez. Reti: al 41' Zajc, al 6' st Caputo, al 34' st Pussetto Ammonizioni: Di Lorenzo, Krunic Espulsioni: Recupero: 1' nel primo tempo

La presentazione del match

Incontro che si preannuncia molto delicata visto che entrambe le compagini non stanno attraversando un periodo roseo. Da una parte c’è la formazione toscana che, dopo la larga sconfitta in casa del Napoli, ha sollevato dall’incarico Andreazzoli affidando la squadra a Iachini. In classifica i padroni di casa sono al penultimo posto, insieme al Frosinone, con 6 punti. Non va tanto meglio alla compagine friulana che è reduce dalla sconfitta casalinga col Milan subita all’ultimo secondo. In classifica la squadra di Velazquez occupa la sedicesima posizione con 9 punti.

QUI EMPOLI – Iachini non dovrebbe snaturare il modulo: 4-3-1-2 per il suo Empoli con Provedel in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Antonelli sulle fasce mentre nel mezzo Silvestre e Maietta. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Acquah e Krunic mezze ali mentre davanti Zajc a supporto del tandem offensivo composto da Caputo a La Gumina.

QUI UDINESE – La squadra friulana dovrebbe scendere in campo col 3-5-1-1 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Wague, Ekong e Samir. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Fofana e De Paul mezze ali mentre sugli esterni spazio a Ter Avest a Larsen. Davanti Pussetto agirà alle spalle di Lasagna.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Empoli – Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L’evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

Le probabili formazioni di Empoli – Udinese

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Bennacer, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. Allenatore: Iachini

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Wague, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Pussetto; Lasagna. Allenatore: Velazquez

ARBITRO: Piero Giacomelli della sezione di Trieste

STADIO: Castellani