Serie A – Il Napoli demolisce l’Empoli: 5-1 al San Paolo

La compagine partenopea schianta l’Empoli grazie alla tripletta di Mertens e le reti di Milik e Insigne mentre per gli ospiti a segno Caputo.

NAPOLI – Nel match valido per l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A il Napoli batte 5-1 l’Empoli salendo in seconda posizione solitaria. Successo meritato per la formazione partenopea che, dopo pochi minuti, passa in vantaggio con Insigne e nel finale di tempo raddoppia con Mertens. Nella ripresa Caputo accorcia le distanze ma Mertens e Milik fissano il punteggio sul definitivo 5-1 con il belga che fa tripletta. Con questo successo la formazione di Ancelotti sale a quota 25 punti in classifica mentre i toscani restano terzultimi con 6.

Il racconto della partita

RISULTATO FINALE: NAPOLI-EMPOLI 5-1 SECONDO TEMPO 95' Fine partita. 94' Tripletta del belga che salta Provedel ed insacca a porta vuota, 5-1. 93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLI! MERTENS! 91' Poker del Napoli con Milik che, su assist di Mertens, insacca col destro. 90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLI! MILIK! 88' Ultimi minuti di gioco, Napoli ad un passo dalla vittoria. 86' Buona prestazione da parte dell'Empoli dopo la terza rete del Napoli, una base da cui ripartire per le prossime importanti partite. 83' Cambio nel Napoli con Milik al posto di Zielinski. 82' Empoli che non molla e che continua ad attaccare col baricentro molto alto. 80' La Gumina per Ucan nell'Empoli. 79' Napoli ad un passo dal gol con Callejon che, su assist splendido di Mertens, spara col destro da ottima posizione trovando solo l'esterno della rete. 77' Squadre lunghe in questo finale, si aprono spazi interessanti sul rettangolo di gioco. 74' La squadra toscana ha reagito bene alla terza rete del Napoli, baricentro molto alto per la squadra di Andreazzoli. 72' Momento di massimo sforzo dell'Empoli che sta provando a tornare in partita. 70' Venti minuti più recupero per le speranze delle due compagini. 68' Doppio cambio nell'Empoli con Zajc e Pasqual per Acquah e Krunic. 67' E adesso si fa dura per l'Empoli mentre il Napoli torna a palleggiare con autorità. 65' Terza rete del Napoli con un Mertens che, dai 20 metri, disegna una splendida traiettoria, palla nel sette e Napoli sul 3-1. 64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLI! MERTENS! 64' Doppio cambio nel Napoli con Callejon ed Allan che prendono il posto di Fabian Ruiz e Rog. 63' Chance per l'Empoli con Ucan che aggancia e calcia col destro trovando solo l'esterno della rete. 61' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara. 59' Accorcia le distanze l'Empoli con Caputo che, servito da Bennacer, entra in are battendo Karnezis con un diagonale destro. 58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL EMPOLI! CAPUTO! 57' Altro squillo del Napoli con Fabian Ruiz che prova col mancino da fuori ma l'estremo ospite blocca in due tempi. 55' Il Napoli sta nuovamente alzando i giri del motore per chiudere definitivamente il match. 53' Napoli ad un passo dalla terza rete con una stupenda azione di contropiede che porta al tiro Hysaj ma Provedel salva in qualche modo. 52' Si fa vedere la formazione di Ancelotti con Fabian Ruiz che prova col mancino da fuori ma la sfera si perde alta. 50' L'Empoli fa possesso palla ma il Napoli non ha corso nessun pericolo fino a questo momento. 48' Prima fase di studio di questo secondo tempo anche se il Napoli è avanti di due reti grazie a Mertens ed Insigne. 46' Ricomincia il secondo tempo di Napoli-Empoli. PRIMO TEMPO 46' Fine primo tempo. 45' Non ci sarà recupero. 45' Ultimo minuto di questo primo tempo, vedremo se ci sarà recupero. 42' Cartellino giallo per Bennacer, primo ammonito del match. 39' Raddoppio del Napoli con Mertens che, dai 20 metri, lascia partire un bel destro a giro che non lascia scampo a Provedel, 2-0. 38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLI! MERTENS! 37' Buon momento per la formazione toscana. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 33' Poche emozioni, anzi, nessuna dopo la rete dell'1-0 in favore della compagine partenopea. 30' Mezz'ora di gioco sul cronometro dell'arbitro con il Napoli che è in vantaggio sull'Empoli. 29' Napoli che torna a comandare il gioco col possesso palla, aspetta l'Empoli. 27' Torna a farsi vedere il Napoli con Insigne che prova col destro da fuori ma non sorprende Provedel che blocca. 25' Qualche errore di troppo, adesso, per le due squadre. Anche il Napoli ha abbassato i ritmi dopo aver trovato il gol del vantaggio. 23' Siamo giunti alla metà della prima frazione di gioco, fase di stallo della partita. 20' Primi venti minuti di gioco del match, ritmi bassi adesso dopo un avvio intenso da parte delle due squadre. 18' Sta provando a reagire la squadra neo promossa per i campani chiudono bene ogni spazio. 16' Abbiamo superato il primo quarto d'ora di gara, Napoli in vantaggio sull'Empoli ma i toscani stanno provando ad abbozzare una reazione. 14' La squadra di Ancelotti non sta abbassando i ritmi ma continua ad attaccare a spron battuto. 12' Napoli vicinissimo al raddoppio con Malcuit che si incunea in area e calcia col destro trovando solo l'esterno della rete. 10' Passa in vantaggio il Napoli con Koulibaly che si fa 40 metri e mette in mezzo per Insigne che entra in area e con l'esterno destro fredda Provedel, 1-0. 9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLI! INSIGNE! 7' Canovaccio tattico che è chiaro sin da subito: Napoli che fa la partita mentre l'Empoli aspetta e riparte in contropiede quando ne ha la possibilità. 5' Partita molto godibile in questo avvio, le due compagini si stanno affrontando a viso aperto. 3' Ancora Napoli con Mertens che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, calcia col destro al volo ma Provedel blocca. 2' Napoli subito pericoloso con Insigne che calcia col destro da fuori ma la sfera si perde a lato di poco. 1' PARTITI! E' cominciata Napoli-Empoli! 20.28 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento. 20.17 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 19.50 Noi ci prendiamo una piccola pausa ma torniamo tra pochissimo per seguire in diretta l'anticipo tra Napoli ed Empoli. 19.45 4-3-2-1 per l'Empoli con Ucan e Krunic a supporto dell'unica punta Caputo. 19.44 Siamo in attesa dell'undici titolare della formazione toscana. 19.39 Il Napoli scenderà in campo col 4-4-2 con Mertens ed Insigne a comporre il tandem offensivo. 19.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Napoli-Empoli, incontro valevole per l'undicesima giornata di Serie A. IL TABELLINO NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Rog (63' Allan), Diawara, Fabian Ruiz (63' Callejon), Zielinski (83' Milik); Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti EMPOLI (4-3-2-1): Provedel, Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli, Acquah (67' Zajc), Bennacer, Traorè, Krunic (68' Pasqual), Ucan (79' La Gumina), Caputo. Allenatore: Andreazzoli RETI: 9' Insigne (N), 38' Mertens (N), 58' Caputo (E), 64' Mertens (N), 90' Milik (N), 93' Mertens (N) AMMONIZIONI: Bennacer, Di Lorenzo (E) ESPULSIONI: RECUPERO: 0' nel primo tempo, 3' nel secondo tempo STADIO: San Paolo

La presentazione del match

Da una parte c’è la compagine partenopea che, nell’ultimo turno, ha pareggiato in casa con la Roma. La squadra di Ancelotti è stata raggiunta dall’Inter in seconda posizione con 22 punti e martedì, sempre al San Paolo, si giocherà una grande fetta di qualificazione agli ottavi di Champions nel match contro il PSG. Dall’altra parte, invece, ci sono i toscani che non sta affatto vivendo un periodo idilliaco: nell’ultimo turno sconfitta casalinga subita in rimonta dalla Juventus per la squadra neo promossa che occupa la terzultima posizione in classifica con 6 punti.

QUI NAPOLI – Ancelotti farà riposare qualche titolare in vista dell’importante match di martedì. Il suo Napoli potrebbe scendere in campo col classico 4-4-2 con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Hysaj e Malcuit sulle fasce mentre nel mezzo Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo Diawara e Rog in cabina di regia con Callejon e Zielinski sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Milik e Mertens.

QUI EMPOLI – Andreazzoli potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’undici che è sceso in campo sabato scorso: 4-3-2-1 con Provedel in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Antonelli sulle fasce mentre nel mezzo Silvestre e Rasmussen. A centrocampo Capezzi in cabina di regia con Acquah e Bennacer mezze ali mentre davanti Krunic e Zajc a supporto dell’unica punta Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Napoli – Empoli, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 373 sul digitale), su Sky Sport HD (251 sul satellite, 384 sul digitale) e in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli – Empoli

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Rog, Diawara, Zielinski; Mertens, Milik. A disposizione: Karnezis, D’Andrea, Albiol, Ghoulam, Mario Rui, Fabian, Allan, Hamsik, Insigne, Ounas. Allenatore: Ancelotti

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Antonelli; Acquah, Capezzi, Bennacer; Krunic, Zajc; Caputo. A disposizione: Fulignati, Terracciano, Maietta, Marcjanik, Pasqual, Untersee, Veseli, Brighi, Traoré, Ucan, La Gumina, Mraz. Allenatore: Andreazzoli

STADIO: San Paolo