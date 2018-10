Napoli – Roma: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Roma: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

NAPOLI – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Napoli – Roma, incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine partenopea che è reduce dall’ottima prestazione in Champions League contro il PSG. La squadra di Ancelotti è uscita dal Parco dei Principi con un solo punto, beffata dal gol di Di Maria nel finale. In campionato seconda posizione con 21 punti per i campani che vengono dalla vittoria comoda in casa dell’Udinese. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Di Francesco che in Champions League ha schiantato il CSKA Mosca con un secco 3-0 casalingo. In campionato, però, la compagine capitolina è reduce dalla sconfitta casalinga contro la SPAL ed in classifica occupa la sesta posizione con 14 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 28 ottobre alle ore 19:45 le probabili formazioni, dalle ore 20:30 la webcronaca in tempo reale.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Ancelotti manderà in campo la sua squadra col classico 4-4-2 con Karnezis in porta, pacchetto arretrato composto da Malcuit e Hysaj sulle fasce mentre nel mezzo Koulibaly e Albiol. A centrocampo Hamsik ed Allan in cabina di regia mentre sulle corsie esterne agiranno Callejon e Zielinski. In attacco tandem offensivo composto da Milik e Insigne.

QUI ROMA – Solito 4-2-3-1 per Di Francesco con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Santon e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Juan Jesus e Manolas. A centrocampo De Rossi e Nzonzi in cabina di regia mentre davanti Florenzi, Pellegrini ed El Shaarawy a supporto di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

Napoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale 251, su Sky Sport Serie A, sia sul satellite (202) sia sul digitale terrestre (373), e sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli – Roma

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Karnezis, Meret, Malcuit, Ghoulam, Maksimovic, Diawara, Rog, Fabian, Mertens. Allenatore: Ancelotti

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Florenzi, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano, Fazio, Zaniolo, Cristante, Under, Kluivert, Coric, Karsdordp, Schick, Luca Pellegrini. Allenatore: Di Francesco

STADIO: San Paolo