Champions League – Il Napoli sfiora l’impresa: 2-2 al Parco dei Principi

La compagine partenopea va due volte in vantaggio con Insigne e Mertens ma viene raggiunta nel finale da Di Maria.

PARIGI – Nel match valido per la terza giornata del Gruppo C di Champions League Paris Saint Germain e Napoli si dividono la posta in palio pareggiando 2-2. Rimpianti per la compagine partenopea che gioca un primo tempo sontuoso passando in vantaggio, alla mezz’ora, con Insigne. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano con l’autorete di Meunier ma la squadra di Ancelotti torna avanti grazie la guizzo di Mertens. A due minuti dalla fine, però, arriva la beffa con un meraviglioso gol di Di Maria che fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Con questo punto il Napoli scivola in seconda posizione con 5 punti mentre i francesi salgono a quota 4 restando al terzo posto.

Il racconto del match

RISULTATO FINALE: PARIS SAINT GERMAIN-NAPOLI 2-2 SECONDO TEMPO 96' Fine partita. 94' Pareggio dei parigini con Di Maria che insacca con un delizioso mancino a giro. 93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PSG! DI MARIA! 93' Sono trascorsi i primi centoventi secondi, Napoli molto vicino ad un successo di importanza capitale. 91' Cinque minuti di recupero. 88' Rog per Callejon nel Napoli. 87' Calcia ancora Neymar ma questa volta allontana la retroguardia partenopea. 86' Guadagna una buona punizione la compagine francese. 85' Cambio anche nel Napoli con Milik al posto di Mertens. 84' Diaby per Verratti nel Paris Saint Germain. 82' Neymar calcia col destro ma Ospina vola a mettere in angolo. 81' Punizione da ottima posizione in favore della squadra parigina. 80' Il Napoli non aveva accusato il colpo e poco fa ha trovato il gol del nuovo vantaggio grazie a Mertens. 78' Torna in vantaggio il Napoli con Mertens che raccoglie un pallone vagante in area e col destro fulmina Areola. 77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLI! MERTENS! 76' Draxler per Cavani. 75' Un solo quarto d'ora più recupero a disposizione per le speranze delle due compagini. 72' La squadra di Ancelotti non sembra aver accusato il colpo, i partenopei stanno riprendendo a palleggiare con costanza. 70' Si sono abbassati i ritmi dopo il pari del PSG, i due allenatori stanno pensando ad ulteriori cambi. 69' Torna a farsi vedere il Napoli con Mertens che calcia col destro dal limite, palla a lato di poco. 68' Metà della seconda frazione di gioco, risultato in bilico al Parco dei Principi. 66' Il Napoli prova a riorganizzare le idee dopo aver subito il gol del pari. 64' E adesso canta a gran voce il Parco dei Principi, i francesi hanno trovato il pareggio pochi istanti fa. 62' Meunier mette in mezzo trovando la deviazione di Mario Rui che infila sfortunatamente nella propria porta. 61' GOOOOOOOOOOOOOL PSG! AUTORETE MARIO RUI! 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo della partita. 58' La squadra di Ancelotti, però, resta sempre temibile nelle ripartenza grazie al pressing ordinato. 56' Momento di difficoltà per la compagine partenopea, sta alzando la pressione la squadra di casa. 54' Cambio forzato per il Napoli con Insigne che lascia il posto a Zielinski. 52' Altra chance per i padroni di casa con un colpo di testa di Meunier, alza in angolo Ospina. 51' Padroni di casa ad un passo dal pareggio con Neymar che semina il panico e calcia col destro ma Ospina respinge in qualche modo. 49' Deve ancora decollare la seconda frazione di gioco, il pubblico prova a spingere la squadra di Tuchel. 47' Cambio nell'intervallo per i padroni di casa con Kehrer al posto di Bernat. 46' Ricomincia il secondo tempo di PSG-Napoli. PRIMO TEMPO 47' Fine primo tempo. 45' Due minuti di recupero che cominciano ora. 43' Personalità da vendere per la squadra di Ancelotti che, dopo un avvio un po' timido, ha preso in mano il comando delle operazioni. 42' Nello stesso raggruppamento il Liverpool è in vantaggio sulla Stella Rossa grazie al gol di Firmino. 40' Mancano cinque minuti al duplice fischio dell'arbitro, vedremo se ci sarà recupero. 38' Chance per il PSG con Mbappè che, servito da Neymar, entra in area ma Ospina gli sbarra subito la strada opponendosi. 37' I padroni di casa hanno accusato il colpo, il Napoli sta gestendo con ordine il vantaggio. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione del primo tempo, il Napoli sta legittimando il vantaggio. 33' Cartellino giallo per Mario Rui, terzo ammonito del match. 32' Negli ultimi minuti la squadra di Ancelotti aveva preso campo ed ora è in vantaggio al Parco dei Principi. 30' Passa in vantaggio il Napoli con Callejon che lancia in campo aperto Insigne. Il numero 24 scavalca Areola con un dolce pallonetto ed insacca, 0-1. 29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLI! INSIGNE! 28' Buon momento per la squadra partenopea che sta provando a dare continuità al possesso. 26' Ancora ospiti in attacco con una bella azione corale che porta al tiro Callejon, blocca Areola. 24' Napoli ad un passo dal vantaggio con Mertens che, sugli sviluppi di un cross di Mario Rui, corregge verso la porta centrando la traversa. 24' Abbiamo superato da poco la prima frazione di gioco al Parco dei Principi, sempre 0-0 tra PSG e Napoli. 22' Possesso sterile del Napoli che non riesce ad aprire le maglie della squadra francese col palleggio. 20' Primi venti minuti di gioco, sta alzando il baricentro la squadra di Tuchel. 18' Padroni di casa vicini al vantaggio con Cavani che entra in area ed incrocia col mancino ma Ospina dice di no. 17' Ritmi non trascendentali in questo primo scorcio di gara, il Napoli sta reggendo bene. 15' Chance per i parigini con Mbappè che, sugli sviluppi di un corner, stoppa e calcia col destro ma non inquadra la porta. 13' Sono i padroni di casa a fare la partita mentre il Napoli aspetta e riparte quando ne ha l'occasione. 11' Abbiamo superato da poco i primi dieci minuti di match, sempre 0-0 tra PSG e Napoli. 9' Tanti falli commessi in questi primi minuti di gioco, partita un po' spezzettata. 7' Si fanno vedere i padroni di casa con Neymar che mette al centro per il mancino al volo di Cavani, palla che si perde a lato. 6' Cartellino giallo per Marquinhos, primo ammonito della partita. 5' Sta prendendo campo la formazione francese che è in campo col 4-2-3-1, il Napoli però chiude ogni spazio a disposizione. 3' Fase di studio del match, ritmi ancora bassi al Parco dei Principi. 1' PARTITI! E' cominciata Paris Saint Germain-Napoli! 20.58 I giocatori delle due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento, tra poco si comincia. 20.47 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.25 Le due compagini sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.50 Dall’altra parte, invece, c’è la formazione partenopea che è in testa al raggruppamento grazie al pareggio con la Stella Rossa ed il prezioso successo casalingo contro il Liverpool. Seconda posizione in campionato per gli uomini di Ancelotti che hanno ricominciato con una vittoriabattendo l’Udinese 0-3. 19.44 Da una parte c’è la compagine parigina che in queste prime due giornate ha raccolto tre punti: sconfitta col Liverpool e vittoria contro la Stella Rossa per Neymar e compagni che, in campionato, hanno già chiuso i conti con dieci successi in altrettante partite. 19.37 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il PSG con Mbappè, Di Maria e Neymar a supporto di Cavani mentre il Napoli risponde col 4-4-2 con Mertens ed Insigne a comporre il tandem offensivo. 19.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di PSG-Napoli, incontro valido per il Gruppo C di Champions League. IL TABELLINO PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat (46' Kehrer); Verratti (83' Diaby), Rabiot; Mbappè, Di Maria, Neymar; Cavani (76' Draxler). Allenatore: Tuchel NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (88' Rog), Allan, Hamsik, Fabiàn Ruiz; Insigne (53' Zielinski), Mertens (84' Milik). Allenatore: Carlo Ancelotti RETI: 29' Insigne (N), 61' Aut. Mario Rui (P), 77' Mertens (N), 93' Di Maria (P) AMMONIZIONI: Marquinhos, Draxler (P), Mertens, Mario Rui, Callejon, Ospina (N) ESPULSIONI: RECUPERO: 2' nel primo tempo, 5' nel secondo tempo STADIO: Parco dei Principi

La presentazione del match

Da una parte c’è la compagine parigina che in queste prime due giornate ha raccolto tre punti: sconfitta col Liverpool e vittoria contro la Stella Rossa per Neymar e compagni che, in campionato, hanno già chiuso i conti con dieci successi in altrettante partite. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione partenopea che è in testa al raggruppamento grazie al pareggio con la Stella Rossa ed il prezioso successo casalingo contro il Liverpool. Seconda posizione in campionato per gli uomini di Ancelotti che hanno ricominciato con una vittoria battendo l’Udinese 0-3.

QUI PSG – Tuchel dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Areola tra i pali, pacchetto difensivo composto da Meunier e Bernat sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Marquinhos e Kimpempe. A centrocampo Rabiot e Verratti in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto composto da Mbappé, Neymar e Di Maria a supporto di Cavani.

QUI NAPOLI – Pochissimi dubbi per Ancelotti che manderà in campo i suoi col 4-4-2 con Ospina tra i pali, reparto difensivo composto da Hysaj e Mario Rui sulle fasce mentre al centro Koulibaly e Albiol. A centrocampo Allan ed Hamsik in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Callejon e Zielinski. In attacco il tandem offensivo composto da Insigne e Mertens.

Dove vederla in TV e in streaming

PSG – Napoli, sfida valida per la terza giornata del Gruppo C di Champions League, sarà visibile su Sky, sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253). La gara sarà trasmessa anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di PSG – Napoli

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani. A disposizione: Cibois, Kehrer, Nkunku, Draxler, Diaby, Choupo-Moting, Nsoki. Allenatore: Tuchel

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. A disposizione: Karnezis, Maksimovic, Malcuit, Fabian, Diawara, Rog, Milik. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Parco dei Principi