Diretta di Udinese – Napoli. Prova autoritaria dei partenopei avanti dopo appena 14 minuti. Nella ripresa dilagano con Mertens su rigore e Rog quasi allo scadere

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: UDINESE - NAPOLI 0-3 2' TEMPO Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che domani a partire dalle ore 12:30 tornano i nostri speciali LIVE su A e B. Ricordiamo inoltre che sono aggiornati in tempo reale anche tutti i risultati della giornata di calcio dai principali campionati del mondo 49' è finita! si chiude con il 3-0 del Napoli la sfida del Friuli 47' qualche istante più tardi su assist di Hasmik dalla destra, Koulibaly non arriva per un soffio alla conclusione sotto porta! 46' contropiede Napoli che ottiene un corner grazie alla chiusura di Wague su passaggio di Ruiz per Callejon 45' 4 minuti di recupero, per Rog un gol dopo appena 40 secondi dal suo ingresso in campo 42' angolo dalla sinistra, colpo di testa molto bello di Samir respinto di pugni in tuffo da Karnezis quindi offside segnalato a Larsen 41' in campo Wague per Nuytinck 40' ROG!!! GOL LAMPO PER LUI! il neo entrato scambia al limite con Mertens e conclusione di destro bassa sul primo palo che sorprende Scuffet 40' in campo Rog per Zielinski 37' confermato il rigore, parte MERTENS ... RETE!!! RADDOPPIO DEL NAPOLI!!! spiazzato Scuffet conclusione con un rasoterra che si infila alla sua sinistra 36' lunga attesa ancora gioco fermo, Mertens con il pallone in mano in attesa di conoscere il responso 35' sul dischetto Mertens ma bisogna attendere la conferma del VAR per controllare una precedente posizione di offside 34' rigore per il Napoli! giocata di Malcuit che in area serve Callejon: conclusione a rete murata con un braccio da Opoku e nessun dubbio per l'arbitro. Giallo per il giocatore 31' qualche istante più tardi dal fondo in area Callejon serve sul palo opposto Zielinski: conclusione sul primo palo ma Pussetto si immola deviando in scivolata a portiere battuto! Tutto inutile perchè con un pizzico di ritardo è stata segnalata posizione di offside per Calljon 30' uno contro uno di Mertens in area con Samir che cadendo sembrava aver toccato il pallone con una mano ma il VAR da ragione all'arbitro 29' in campo Hasmik per Milik 28' trova difficoltà l'Udinese a costruire gioco con il Napoli schierato, poche che giocate in verticale 26' numero sulla trequarti di Barak che con una giocata si libera di due avversari quindi il gioco si allarga sulla sinistra dove non trova sbocchi 23' in campo Barak per Behrami, prova a migliorare la fase offensiva Velazquez 22' cross in area di Zielinski rasoterra con Samir che impatta male sul pallone colpendo l'esterno del palo. Solo angolo per il Napoli ma per un soffio il difensore non ha realizzato un autogol clamoroso! 21' lancio di Larsen sulla trequarti per Fofana subito anticipato 20' prova un'incursione Zielinski in area, la difesa devia in angolo 19' possesso palla del Napoli, fase di stasi in questa ripresa 16' ottima chiusura in area di Koulibaly su Lagnagna in area ma il giocatore conquista un angolo 16' secondo tempo meglio interpretato dai padroni di casa che hanno alzato il baricentro, si arrabbia Ancelotti 14' altro duro intervento a centrocampo tra Mertens e Behrami con il napoletano che ha la peggio e anche giallo per lui. Non è stato necessario l'intervento dello staff medico ma il contrasto è apparso molto energico 12' giallo a Stryger-Larsen che trattiene Malcuit bravo a superarlo in velocità 12' palla dentro di Nuytinck per Lasagna che cicca l'intervento sul primo palo ingannando Albiol quindi non riesce a toccare sotto porta chiuso da Karnezis in uscita bassa 10' grande ripartenza di de Paul che in campo aperto lancia Mandragora, il giocatore viene agganciato da Allan. Giallo inevitabile 7' cross di de Paul in area per la sponda di Pussetto che generosamente non tenta la conclusione in area ma nessun compagno arriva per la conclusione 4' fischiata punizione al Napoli per un fallo in attacco di Fofana 3' necessario invece l'intervento dello staff medico bianconero per ristabilire il giocatore che si rialza zoppicando. Solo una botta, nessun problema per lui 2' contrasto molto duro ma regolare di Samir al limite dell'area sul pallone con Fabian Ruiz che cadendo non si fa nulla si riparte! questa volta è l'Udinese a poter usufruire di questo primo possesso palla c'è un buco in una delle due reti e quindi si ritarda di qualche istante l'inizio della ripresa le squadre fanno nuovamente il loro ingresso in campo, non ci sono state sostituzioni nell'intervallo 1' TEMPO 50' si chiude qui il primo tempo. Napoli in vantaggio grazie alla rete di Fabian Ruiz. Ci risentiamo fra qualche minuto per seguire il secondo tempo 50' lungo traversone su Lasagna che in area da posizione defilata conclude al volo ma palla abbondantemente sopra la traversa 49' palla in area di Larsen per Pussetto che marcato prova il tocco sotto porta piuttosto debole, dopo uno stop di petto e Karnezis riesce a salvare in due tempi! 47' prova a chiudere in avanti il Napoli, l'arbitro ha prolungato il recupero di un altro minuto abbondante 45' intervento in ritardo di Albiol in scivolata su Mandragora. Giallo anche per lui con il giocatore che resta a terra e ha bisogno dell'ingresso in campo dello sfaff medico. Spray sulla spalla destra possibile problema nel momento della caduta a seguito del contrasto di gioco 45' 4 minuti di recupero frutto dei due cambi e di un intervento del VAR 44' angolo conquistato dall'Udinese ma difesa del Napoli che allontana 44' dati emblematici in questo primo tempo con il possesso palla dei campani intorno al 70% 43' cross teso di Malcuit per l'inserimento perfetto di Milik di testa in tuffo ma il giocatore impatta male sul pallone che termina sul fondo 42' Mertens apre a sinistra per Zielinski ma sul suo cross forte a mezz'altezza si chiudono le maglie della difesa 38' VAR per rivedere l'azione di Milik, Mariani conferma la decisione del giallo 36' intervento un pò cattivo a piedi uniti di Milik su de Paul, giallo meritato anche se aveva intenzione di far male all'avversario 35' cambio Velazquez con Ekong che lascia il campo a Opoku, scelta tecnica alla base dell'azione 33' rapido contropiede con Mertens che da posizione defilata, dopo aver risorientato Ekong calcia a giro con palla che non passa molto distante dalla traversa alla sinistra del portiere 33' dall'altra parte de Paul pennella in area per Lasagna che non riesce a concludere bene in area colpendo in scivolata, blocca Karnezis 32' grande palla di Allan dalla trequarti, un lob morbido per l'inserimento di Zielinski che in area da posizione defilata calcia a lato con il sinistro. Resta bella la combinazione tra i due giocatori 30' tutto palla a terra il Napoli che con precisione cambia il gioco da sinistra verso destra ma senza accelerare 28' fermato in fuorigioco Callejon 27' nuovo intervento di Pussetto su Ruiz, un pestone e arbitro che lo grazia dal secondo cartellino ma il giocatore deve stare attento 26' tiro cross tentato dal limite da Zielinski e palla che sorvola la traversa 25' palla persa a centrocampo da de Paul ma ottimo intervento in scivolata di Nuytinck che devia in fallo laterale una perfetta verticalizzazione di Allan per Milik che poteva colpire in area 23' buco difensivo di Albiol che sulla trequarti si fa bucare da Lasagna, il giocatore entra in area mira con il diagonale ma Karnezis respinge in due tempi distendendosi sulla sua sinistra! 21' prova il giropalla l'Udinese piuttosto prolungato, palla per Fofana che dalla distanza si vede respingere la conclusione da Koulibaly quindi sulla respinta de Paul calcia a lato dal limite 18' resta aggressiva la squadra di Ancelotti che al momento non ha consentito agli avversari di fare un'azione ragionata 17' sulla punizione dalla trequarti prova a colpire di testa Milik ma impatta male sul pallone con sfera che termina alta sopra la traversa 15' intervento irregolare di Pussetto su Mertens, punizione Napoli e giallo per il giocatore 14' FABIAN RUIZ!!! VANTAGGIO NAPOLI!!! palla recuperata dal giocatore all'altezza del vertice sinistro dell'area con Fofana e Behrami che vanno a vuoto, grande prodezza del giocatore che calcia al giro appena fuori area con palla che si infila sotto l'incrocio dei pali alla sinistra si Scuffet 12' disimpegno errata dalla difesa di casa con Callejon che dal limite arma una conclusione con palla che sfiora l'incrocio dei pali! 12' palla persa da Zielinski con Pussetto che da il la un potenziale contropiede ma su Fofana buono l'intervento di Malcuit in ripiegamento 10' prima conclusione della partita per Callejon con il destro da fuori area, potente ma piuttosto centrale, blocca a terra senza problemi Scuffet 9' gara di attesa per la squadra bianconera che resta molto coperta. 3-5-2 per i friulani in questo avvio 7' fallo in attacco di Callejon su de Paul, prezioso anche in fase di copertura 5' si è giocato poco in questo avvio, palla impostata dalla difesa napoletana. Conquistata una rimessa laterale ma palla persa 4' fuori dunque Verdi, al suo posto Fabian Ruiz che alla vigilia era dato per titolare 3' tegola per Ancelotti che deve subito rinunciare al giocatore che si è fatto male da solo correndo 2' gioco fermo Verdi a terra, possibile problema all'inguine per lui 2' Milik apre a sinistra per Verdi ben controllato del suo marcatore e palla che sfila sul fondo si parte! calcio d'inizio per il Napoli che fa il primo possesso palla Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, gara molto importante per il Napoli che potrebbe portarsi a -4 dalla Juve in caso di successo. Un saluto agli amici di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Udinese - Napoli. Dalle 20:30 potremo seguire assieme la webcronaca diretta. I due tecnici hanno scelto l'undici di partenza.

La presentazione del match

UDINE – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Udinese – Napoli, incontro valido per il terzo anticipo della nona giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine friulana che non sta attraversando un momento particolarmente positivo: la vittoria manca da un pezzo e nell’ultimi turno è arrivata la sconfitta casalinga contro la Juventus. Quindicesima posizione in classifica per i friulani che, fin qui, hanno raccolto otto punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione partenopea che prima della sosta ha battuto il Sassuolo tra le mura amiche. Seconda posizione in classifica per la compagine guidata da Carlo Ancelotti che, in queste prime otto giornate, ha raccolto diciotto punti.

QUI UDINESE – Velazquez dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-1-4-1 con Scuffet tra i pali, pacchetto difensivo composto da Larsen e Samir sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Ekong e Nuytinck. A centrocampo Behrami in cabina di regia con Fofana e Mandragora mezze ali mentre sulle fasce spazio a De Paul e Pussetto. In avanti Lasagna.

QUI NAPOLI – Ancelotti manderà in campo i suoi col collaudato 4-4-2: Karnezis in porta, pacchetto difensivo composto da Malcuit e Mario Rui sulle fasce mentre nel mezzo Koulibaly e Maksimovic. A centrocampo Allan e Diawara in cabina di regia con Callejon e Verdi sulle corsie esterne mentre in attacco Milik e Mertens visto che Insigne riposerà.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Udinese – Napoli, valida per la nona giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per gli abbonati sarà possibile collegarsi da qualsiasi dispositivo dotato di una connessione Internet.

Le probabili formazioni di Udinese – Napoli

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Stryger-Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, de Paul; Lasagna. A disposizione: Nicolas, Musso, Opoku, Wagué, Ter Avest, Pontisso, D’Alessandro, Vizeu, Barak, Teodorczyk. Allenatore: Velazquez

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Diawara, Verdi; Mertens, Milik. A disposizione: Ospina, D’Andrea, Albiol, Hysaj, Fabian, Rog, Hamsik, Zielinski. Allenatore: Ancelotti

ARBITRO: Mariani della sezione di Aprilia

STADIO: Dacia Arena