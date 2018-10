Roma – CSKA Mosca 3-0: cronaca diretta, risultato in tempo reale

ROMA – Questa sera alle ore 21 andrà in scena Roma – CSKA Mosca, incontro valido per la terza giornata del Gruppo G di Champions League.

RISULTATO FINALE 3-0

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio.

90' Assegnati tre minuti di recupero.

90' Terzo cambio nel CSKA. Entra Nishimura, esce Chalov.

88' Ammonito Sigurdsson.

87' Ma a sfiorare il gol è ancora la Roma! El Shaarawy tenta il tiro a giro dal limite, si supera l'estremo difensore avversario.

85' Il CSKA tenta l'ultimo assalto, un gol sarebbe comunque utile ai russi per via della differenza reti e per gli scontri diretti.

81' Terzo ed ultimo cambio per la Roma. Esce De Rossi, entra Schick.

78' Gestisce il possesso palla la Roma, nessun affanno per gli uomini di Di Francesco.

74' Secondo cambio per la Roma. Esce Under, al suo posto Kolarov. Santon dovrebbe quindi passare a destra con Florenzi che avanza sulla linea dei trequartisti.

72' Cartellino giallo per Nababkin, il primo del match.

68' Primo cambio nella Roma. Esce Pellegrini, entra Cristante.

64' Continua a spingere il CSKA, si chiude bene la difesa di casa.

60' Pericoloso Chalov! Percussione di Mario Fernandes sulla fascia destra, poi crossa in mezzo per Chalov che tenta la girata ma manda fuori.

57' Doppio cambio per il CSKA Mosca. Escono Oblyakov e Chernov, entrano Dzagoev e Khosonov.

55' Ci prova Akhmetov con un improbabile pallonetto dal limite dell'area, Olsen controlla la sfera che esce sul fondo.

51' Lancio lungo per Dzeko, che fa da sponda per l'accorrente Under. Il turco calcia col mancino e firma il 3-0 per la Roma!

50' UNDER! 3-0 ROMA!!

48' Conclusione terrificante di Florenzi! Sfiora un gol pazzesco il terzino della Roma, che calcia al volo dal limite dell'area di rigore con la sfera che finisce ad un soffio dal palo.

46' Si riparte. Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+1' Fine primo tempo.

45' Assegnato un minuto di recupero.

44' El Shaarawy riceve da Under e serve il bosniaco, lasciato incredibilmente libero ancora una volta, che scarica alle spalle di Pomazun per la seconda volta.

43' DZEKO! RADDOPPIA IL BOSNIACO!

40' Altra occasione per il CSKA, sempre con Vlasic. L'autore del gol vittoria contro il Real Madrid si accentra e calcia col mancino, chiamando nuovamente Olsen all'intervento in tuffo.

37' Spreca un'ottima chance Edin Dzeko, che sfrutta l'errore in disimpegno di un avversario per partire in contropiede, ma sbaglia il suggerimento per Under.

35' Dieci minuti più eventuale recupero al termine della prima frazione, Roma in vantaggio per 1-0.

31' El Shaarawy scambia con Pellegrini, l'ex Sassuolo serve Dzeko che tutto solo sigla il vantaggio!

30' DZEKO! ROMA IN VANTAGGIO!!

27' Meglio la Roma in questa fase del match, i giallorossi stanno prendendo campo.

23' Occasione per la Roma! Cross in area di rigore sul quale svetta più in alto di tutti De Rossi, che gira in porta trovando la risposta di un attento Pomazun.

20' Pressing asfissiante degli ospiti, la compagine di Di Francesco fatica ad uscire palla al piede dalla propria metà campo.

16' Ritmi alti in quest'avvio, meglio i russi che si son resi pericolosi già in due occasioni.

13' Occasione per il CSKA! Ottima giocata di Vlasic che parte dalla corsia di destra, si accentra e calcia col mancino, vola Olsen!

11' Non si fa attendere la risposta della Roma. Pellegrini riceve da Nzonzi e calcia dal limite dell'area, ma la sua conclusione è debole.

7' Altra percussione di Chalov, che questa volta serve Vlasic, ma viene chiuso da Fazio.

4' Occasione per il CSKA! Si mette in proprio Chalov, che salta un paio di uomini e fa partire una grande conclusione, ma viene neutralizzata dall'ottimo intervento di Olsen.

​​​​​​2' Subito giallorossi in avanti con Under che conquista un buon calcio d'angolo, che viene battuto dallo stesso turco ma finisce tra le braccia di Pomazun.

1' Si parte! È iniziata Roma-CSKA!

20.55 Tutto pronto all'Olimpico, a breve il fischio d'inizio.

20.50 Per quanto concerne il capitolo formazioni, Di Francesco conferma il 4-2-3-1 con Pellegrini alle spalle di Dzeko. Non recupera Kolarov, che si accomoda in panchina, mentre Kluivert va in tribuna per un problema fisico.

20.40 I russi sono volati in testa alla classifica dopo aver battuto il Real Madrid, mentre la Roma occupa il secondo posto con un punto in meno. Match fondamentale per i giallorossi, il CSKA ha dimostrato di poter essere un avversario molto pericoloso.

20.30 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale di Roma-CSKA Mosca, match valevole per il terzo turno del girone G di UEFA Champions League.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; De Rossi (81' Schick), Nzonzi; Under (74' Kolarov), Pellegrini (68' Cristante), El Shaarawy; Dzeko.

CSKA MOSCA (3-5-2): Pomazun; Chernov (57' Khosonov), Becao, Magnusson; Fernandes, Akhmetov, Oblyakov (57' Dzagoev), Vlasic, Nababkin; Sigurdsson, Chalov (90' Nishimura).

Reti: 30' Dzeko, 43' Dzeko, 50' Under (R)

Ammonizioni: Nababkin, Sigurdsson (C)

Espulsioni:

Recupero: 1' pt, 3' st

Stadio: Olimpico