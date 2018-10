Roma – SPAL live: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Roma – SPAL: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 15

ROMA – Oggi pomeriggio alle ore 15 si giocherà Roma – SPAL, primo anticipo della nona giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine capitolina che, prima della sosta, ha ottenuto quattro in vittorie in quattro partite compreso il successo nel derby. Nell’ultimo turno vittoria in casa dell’Empoli per la compagine di Di Francesco che occupa la sesta posizione in classifica con 14 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione di Semplici che avrà usato queste due settimane per ricaricare le pile visto l’ultimo periodo non esaltante: quattro sconfitte in altrettante partite per gli emiliani che in classifica sono scivolati nelle ultime posizioni con 9 punti.

QUI ROMA – Di Francesco dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha dato importanti garanzie nelle ultime uscite. In porta Olsen, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Pellegrini sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Manolas e Fazio. A centrocampo Cristante e Nzonzi in cabina di regia mentre davanti Under, Pellegrini ed El Shaarawy a supporto di Dzeko.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe rispondere col 3-5-2 con Gomis tra i pali, reparto arretrato formato da Cionek, Vicari e Bonifazi. A centrocampo Schiattarella in cabina di regia con Missiroli ed Everton Luiz mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Costa. In attacco il tandem offensivo composto da Paloschi e Antenucci.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport HD (251) e Sky Sport Serie A (202). Per gli abbonati sarà come sempre disponibile la visione della gara in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma – SPAL

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, L.Pellegrini; Nzonzi, Cristante; Under, L.Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Marcano, Santon, Coric, Zaniolo, Pastore, Kluivert, Cangiano. Allenatore:Eusebio Di Francesco.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Everton Luiz, Schiattarella, Missiroli, Costa; Antenucci, Paloschi. A disposizione: Milinkovic-Savic, Poluzzi, Simici, Dickmann, Fares, Valdifiori, Valoti, Vitale, Floccari, Moncini, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici.

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino

STADIO: Olimpico di Roma