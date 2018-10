Empoli – Roma live 0-2: reti di Nzonzi e Dzeko

Cronaca di Empoli – Roma. 0-2 il risultato finale. Reti messe a segno da Nzonzi e Dzeko. Caputo sbaglia dal dischetto

EMPOLI – Finisce 0-2 al Castellani tra Empoli e Roma. Le reti sono state realizzate da Nzonzi e Dzeko. I toscani colpiscono il settimo palo stagional e sbagliano un calcio di rigore dl dischetto con Caputo.

La cronaca minuto per minuto

SECONDO TEMPO 45+3 finisce qui, Roma batte Empoli 0-2 44' tre minuti di recupero 42' RADDOPPIO ROMA! Assist di El Sharaawy w Dzeko insacca alle spalle di Terraciano 37' ammonizione di Silvestre per un fallo tattico su El Sharaawy 31' altro cambio nell'Empoli: dentro La Gumina per Capezzi 31' intervento irregolare su Fazio 29' altro cambio nella Roma: dentro Jan Jesus per Under 28' cambio nell'Empoli: dentro Traorè per Acquah 28' cambio nella Roma: dentro Cristante per Lorenzo Pellegrini 27' conclusionedi Caputo, palla sul fondo 24' Ancora una occasione per l'Empoli! Caputo sottoporta spara alto sopra la traversa! 20' intervento falloso su Nzonzi a centrocampo 16' conclusine di Di Lorenzo, si distende Olsen 14' cambio nella Roma: dentro Florenzi per Luca Pellegrini 12' Dal dischetto Caputo che spara alto sopra la traversa! 11' Il Var conferma la decisione arbitrale 9' RIGORE per l'Empoli! si interpella il Var per un intervento dubbio di Under 4' batte la punizione Bennacer e colpisce il palo! 3' ammonizione per Luca Pellegrini e punizione per l'Empoli da posizione interessante 3' ripartenza della Roma, tiro a giro di Under e palla di poco a lato 1' si riparte senza cambi PRIMO TEMPO 45' finisce il primo tempo con la Roma in vantaggio 44' non ci sarà recupero 42' conclusione di Dzeko murata da Maietta 39' intervento irregolare ai danni di De Rossi 35' VANTAGGIO ROMA! Colpo di testa di Nzonzi che sfrutta un calcio di punizione e insacca nell'angolino! 35' ammonizione per Bennacer 34' cross di Zajc, chiusura di Santon in fallo laterale 31' fallo di Bennacer su Dzeko 29' cross di Dzeko, palla allontanata da un difensore toscana 28' fuorigioco di Zajc 26' deviazione in fallo laterale di una conclusione di Maietta 26' sugli sviluppi del corner Maietta allontana la palla 25' corner per deviazione di Di Lorenzo su cross di Luca Pellegrini 25' fuorigioco di Caputo 24' conclusione di Dzeko, palla sul fondo 19' tiro di Di Lorenzo, blocca Olsen 19' conclusione di Caputo, ribattuta da Santon 17' intervento falloso su Santon 16' tentativo impreciso di apertura su El Sharaawy 14' sugli sviluppi del corner tocco di Under e palla di poco a lato 14' corner per la Roma 12' sugli sviluppi di un corner nuovo corner 12' corner per l'Empoli 11' palla troppo lunga per Caputo Rimessa dal fondo per la Roma 8' fuorigioco di Acquah 5' buon inserimento di Luca Pellegrini, che però sbaglia il cross 4' punizione nella trequarti per l'Empoli. Conclusione altissima di Capezzi 3' prova il tiro da lontano Under, si allunga Terraciano 3' chiusura di Maietta su Dzeko 2' calcio di punizione per la Roma per fallo di mano di Acquah 2' cross di Mancini sul secondo palo con palla che finisce direttamente sul fondo 1' tentativo impreciso di cross di Krunic per Zajc 1' partiti squadre in campo EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah (dal 28' st Traorè), Capezzi (dal 31' st La Gumina), Krunic; Zajc; Caputo, Bennacer.A disposizione: Fulignati, Provedel, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Brighi, Traore, Ucan, Jaupovic, La Gumina, Mraz. Allenatore: Aurelio Andreazzoli ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Lu. Pellegrini (dal 14' st Florenzi); De Rossi, Nzonzi; Ünder (dal 29' st Juan Jesus), Lo. Pellegrini (dal 28' st Cristante), El Shaarawy; Dzeko.A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano, Jesus, Florenzi, Cristante, Zaniolo, Coric, Kluivert, Schick, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco Reti: al 36' Nzonzi, al 42' st Dzeko Ammonizioni:Bennacer, Luca Pellegrini, Silvestre Espulsioni: Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 3' nella ripresa

La presentazione del match

EMPOLI – Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena Empoli – Roma, incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2018/2019.

Da una parte c’è la compagine toscana che non sta vivendo un periodo roseo: tre sconfitte ed un solo pareggio per la squadra neo promossa che è reduce dal k.o. di Parma ed in classifica occupa la terzultima posizione con 5 punti. Momento completamente diverso per la squadra di Di Francesco che è reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions. Nell’ultimo turno vittoria nel derby mentre nella massima competizione europea grande successo contro il Viktoria Plzen. In classifica la formazione capitolina occupa la nona posizione con 11 punti.

QUI EMPOLI – La compagine toscana dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Terraciano in porta, pacchetto arretrato composto da Di Lorenzo e Veseli sulle fasce mentre nel mezzo Maietta e Silvestre. A centrocampo Capezzi in cabina di regia con Bennacer e Krunic mezze ali mentre davanti Zajc alle spalle del tandem offensivo composto da La Gumina e Caputo.

QUI ROMA – Di Francesco dovrebbe puntare sull’ormai collaudato 4-2-3-1 con Olsen in porta, pacchetto arretrato composto da Florenzi e Luca Pellegrini sulle fasce mentre al centro Fazio e Manolas. A centrocampo Cristante e Nzonzi in cabina di regia mentre davanti spazio ad Under, Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy a supporto di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara fra Empoli e Roma, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

Le probabili formazioni di Empoli – Roma

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. A disposizione: Fulignati, Provedel, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Bennacer, Brighi, Traorè, Ucan, Jakupovic, Mraz. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Karsdorp, Juan Jesus, Marcano, Florenzi, De Rossi, Coric, Zaniolo, Perotti, Schick, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco

STADIO: Castellani