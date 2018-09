Parma – Empoli: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Empoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 18

PARMA – Domani pomeriggio alle ore 18 si giocherà Parma – Empoli, incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine emiliana che ha cominciato bene questa stagione: sette punti in classifica per la formazione ducale che però, nell’ultimo turno, ha perso 3-0 in casa del Napoli. Dall’altra parte c’è la compagine toscana che, nel turno infrasettimanale ha pareggiato 1-1 con il Milan. Cinque punti raccolti in sei giornate da parte della squadra guidata da Andreazzoli.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 30 settembre alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca.

QUI PARMA – D’Aversa dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto arretrato composto da Iacoponi e Dimarco sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Gagliolo e Bruno Alaves. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Rigoni e Barillà mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Gervinho, Inglese e Di Gaudio.

QUI EMPOLI – La formazione toscana dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Terraciano in porta, reparto difensivo formato da Di Lorenzo e Veseli sulle fasce mentre nel mezzo Maietta e Silvestre. A centrocampo Capezzi in regia con Krunic e Bennacer mezze ali mentre davanti Zajc a supporto del tandem offensivo composto da Caputo e La Gumina.

Dove vederla in TV e in streaming

Parma – Empoli sarà trasmessa in esclusiva da Sky, su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre): gara in streaming su Sky Go attraverso pc, tablet e smartphone.

Le probabili formazioni di Parma – Empoli

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, B. Alves, Dimarco; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Krunic, Capezzi, Bennacer; Zajc; La Gumina, Caputo.

STADIO: Ennio Tardini