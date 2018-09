Serie B, Benevento-Foggia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni di Benevento-Foggia: incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 21.

BENEVENTO – Tra poco scenderanno in campo Benevento e Foggia nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Benevento con Ricci, Coda e Improta a comporre il tridente offensivo mentre il Foggia risponde col 3-5-2 con Galano e Mazzeo a formare la coppia d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Benevento-Foggia

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Letizia; Bandinelli, Viola, Nocerino; Ricci, Coda, Improta. Allenatore: Cristian Bucchi

FOGGIA (3-5-2): Bizzarri, Loiacono, Camporese, Martinelli; Zambelli, Carraro, Busellato, Deli, Kragl; Galano, Mazzeo. Allenatore: Gianluca Grassadonia