Serie B – Il Foggia espugna il Vigorito: battuto il Benevento 1-3

Colpo della compagine pugliese che vince 3-1 in casa del Benevento e annulla la penalizzazione dopo sei giornate.

BENEVENTO – Nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B 2018/2019 il Foggia vince 3-1 in casa del Benevento. Successo in rimonta per la compagine pugliese visto che sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Coda ma Kragl, su punizione, manda tutti negli spogliatoi sul risultato di parità. Nella seconda frazione di gioco, però, i rossoneri danno la spallata al match grazie ai gol di Camporese e Galano. Con questo successo i pugliesi annullano la penalizzazione salendo a quota 1 in classifica mentre i sanniti restano al terzo posto con 10 punti.

Il racconto della partita

RISULTATO FINALE: BENEVENTO-FOGGIA 1-3 SECONDO TEMPO 96' Fine partita. 94' Meno di due minuti alla fine del match. 91' Benevento ad un passo dal gol con Coda che colpisce di testa centrando la parte alta della traversa. 91' Cinque minuti di recupero che cominciano in questo momento. 90' Ultimo cambio nel Foggia con Chiaretti che prende il posto di Galano. 87' Ormai sono saltati tutti gli schemi. 85' Ultimi cinque minuti più recupero per le speranze di Benevento e Foggia. 84' Momento di massimo sforzo della formazione campana che sta attaccando a pieno organico, difende con le unghie e con i denti il Foggia. 82' Passano i minuti con il Foggia che si sta avvicinando alla seconda vittoria consecutiva in questo campionato. 79' Si stanno aprendo spazi importanti per il Foggia: poco fa destro da ottima posizione di Agnelli, fuori di nulla grazie alla deviazione decisiva di Costa. 77' Ultimo cambio nel Benevento con Insigne che prende il posto di Improta. 76' Si stanno scaldando gli animi in questi ultimi minuti. 74' Si sta un po' affievolendo la pressione della squadra giallo-rossa. 73' In caso di successo il Foggia potrebbe cancellare la penalizzazione salendo a quota 1 in classifica. 71' Tanti cross sbagliati dalla squadra di casa mentre il Foggia regge rischiando pochissimo. 70' Il Benevento continua ad attaccare ma, dopo l'1-3 del Foggia, non ha creato pericoli dalle parti di Bizzarri. 68' Metà della seconda frazione con il Foggia che sta vincendo 3-1 sul campo del Benevento. 67' Secondo cambio nel Benevento con Buonaiuto che prende il posto di Nocerino. 65' Poco fa cambio nel Foggia con Ranieri che ha preso il posto dell'infortunato Kragl. 63' E adesso si fa davvero dura per la formazione sannita che, però, continua ad attaccare. 61' Tris del Foggia con Deli che apparecchia la tavola per Galano che col mancino fredda Puggioni. 60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FOGGIA! GALANO! 59' Il canovaccio tattico del match è molto chiaro con i padroni di casa a fare la partita mentre gli ospiti si chiudono proteggendo il risultato. 57' Agnelli per Busellato nel Foggia mentre nel Benevento entra Asencio per Ricci. 55' Altra chance per i padroni di casa con Bandinelli che esplode il sinistro da fuori ma Bizzarri blocca. Il Benevento, in questo momento, sta giocando col 3-5-2. 53' Torna a fare la partita il Benevento che, qualche minuto fa, è stato colpito da Camporese. 52' Benevento ad un passo dal pareggio con Letizia che imbecca Nocerino ma il destro dell'ex Milan termina a lato di poco. 50' Cartellino giallo per Kragl, secondo ammonito per il Foggia e terzo della partita. 49' La ribalta il Foggia con Camporese che, sugli sviluppi di un cross da destra, approfitta di un'errata uscita di Puggioni ed insacca di testa, 1-2. 48' GOOOOOOOOOOOOOOOOL FOGGIA! CAMPORESE! 48' E' partita meglio la squadra pugliese in questo primo scorcio della seconda frazione. 46' Ricomincia il secondo tempo di Benevento-Foggia. PRIMO TEMPO 45' Fine primo tempo. 44' Occasione per i padroni di casa con Maggio che combina con Ricci e mette al centro ma Bizzarri blocca. 42' Sta facendo fatica, adesso, la squadra rossonera che non riesce ad uscire. 40' E' un buon momento per la formazione giallo-rossa che sta spingendo sull'acceleratore. 38' Occasione per il Benevento con Ricci che mette al centro per la sforbiciata di Coda ma un difensore del Foggia respinge. 37' Baricentro alto del Benevento ma il Foggia chiude spazio a disposizione della compagine sannita. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla fine della prima frazione di gioco. 32' Le trame di gioco delle due compagini sono interessanti, entrambe stanno giocando un calcio propositivo. 30' Mezz'ora di gioco sul cronometro di Ros, 1-1 tra Benevento e Foggia con Kragl che ha risposto a Coda. 28' Torna a caricare a testa bassa la squadra guidata da Bucchi, si chiude il Foggia. 26' Poco più di venticinque minuti e già due gol realizzati, il posticipo domenicale non sta tradendo le attese. 25' Pareggio del Foggia con Kragl che sorprende Puggioni direttamente da calcio di punizione, 1-1. 24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FOGGIA! KRAGL! 23' Metà della prima frazione di gioco, i ritmi si sono abbassati da qualche minuto a questa parte. 21' In questo momento la formazione campana sarebbe in testa classifica, insieme al Verona, con 13 punti mentre i rossoneri sarebbero ancora ultimi con -2. 20' Ammonito Volta, è il primo del match. 19' Adesso, però, è la compagine di Bucchi ad avere il pallino del gioco in mano. 17' La partita, in questo momento, sta vivendo una fase interlocutoria con il Benevento che prova a gestire il punteggio mentre il Foggia prova a reagire cercando di non lasciare spazi alla formazione sannita. 15' Primo quarto d'ora di gara che è andato via, Benevento in vantaggio sul Foggia. 13' I padroni di casa provano ad abbassare i ritmi col possesso palla. 12' Pericoloso il Benevento con Ricci che mette ancora al centro col mancino ma Bizzarri respinge con i pugni. 10' Primi dieci minuti di gara, il Benevento conduce 1-0 grazie al gol messo a segno da Coda poco fa. 9' Il Foggia prova subito a reagire dopo il vantaggio della compagine sannita. 8' Passa in vantaggio il Benevento con Coda che, sugli sviluppi di un cross di Ricci, insacca con un bel colpo di testa, 1-0. 7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BENEVENTO! CODA! 7' Il Foggia prova a sfruttare i calci piazzati: poco fa punizione dalla trequarti di Kragl su cui ha fatto buona guardia la difesa del Benevento. 5' Partita godibile in questi primi minuti, le due compagini si stanno sfidando a viso aperto. 4' Prima chance dalla partita con Viola che lascia partire il mancino da fuori ma la sua conclusione si perde sul fondo. 2' Atmosfera stupenda al Ciro Vigorito, presenti anche 1500 tifosi del Foggia che sono giunti dalla Puglia con entusiasmo. 1' PARTIITI! E' cominciata Benevento-Foggia! 20.58 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento. 20.48 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.30 Dall’altra parte, invece, c’è la squadra pugliese che nelle prime cinque giornate ha raccolto due vittorie e tre sconfitte. Nell’ultimo turno, però, è arrivata l’importante vittoria casalinga contro il Padova mentre in classifica i rossoneri sono ancora ultimi con -2 punti. 20.20 Da una parte c’è la compagine campana che ha cominciato molto bene la stagione: tre vittorie ed un pareggio per la formazione sannita che viene dal prezioso successo esterno contro il Cittadella. Terza posizione in classifica per i giallo-rossi che hanno tre lunghezze di ritardo dal Verona. 20.10 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Benevento con Ricci, Coda e Improta a comporre il tridente offensivo mentre il Foggia risponde col 3-5-2 con Galano e Mazzeo a formare la coppia d'attacco. 20.04 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali. 20.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Benevento-Foggia, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. IL TABELLINO BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Letizia; Bandinelli, Viola, Nocerino (66' Buonaiuto); Ricci (57' Asencio), Coda, Improta (77' Insigne). Allenatore: Cristian Bucchi FOGGIA (3-5-2): Bizzarri, Loiacono, Camporese, Martinelli; Zambelli, Carraro, Busellato (57' Agnelli), Deli, Kragl (63' Ranieri); Galano (90' Chiaretti), Mazzeo. Allenatore: Gianluca Grassadonia RETI: 7' Coda (B), 24' Kragl (F), 48' Camporese (F), 60' Galano (F) AMMONITI: Volta (B), Busellato, Kragl, Ranieri, Galano (F) ESPULSI: RECUPERO: 0' nel primo tempo, 5' nel secondo tempo STADIO: Ciro Vigorito

La presentazione del match

QUI BENEVENTO – Dopo gli esperimenti (riusciti) di Cittadella Bucchi dovrebbe schierare la sua squadra con il solito 4-3-3: Puggioni in porta, pacchetto difensivo composto da Maggio e Letizia sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Volta e Billong. A centrocampo Viola in cabina di regia con Tello e Bandinelli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Insigne, Coda e Improta.

QUI FOGGIA – Grassadonia dovrebbe schierare i suoi col 3-5-2 con Bizzarri tra i pali, pacchetto arretrato formato da Loiacono, Camporese e Martinelli. A centrocampo Agnelli in cabina di regia con Carraro e Deli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Zambelli e Kragl. In attacco Chiaretti a supporto di Mazzeo.

Dove vederla in TV e in streaming

Benevento – Foggia, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, sarà esclusiva DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni di Benevento – Foggia

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Billong, Letizia; Bandinelli, Viola, Tello; Insigne, Coda, Improta. Allenatore: Cristian Bucchi

FOGGIA (3-5-2): Bizzarri, Loiacono, Camporese, Martinelli; Zambelli, Carraro, Agnelli, Deli, Kragl; Chiaretti, Mazzeo. Allenatore: Gianluca Grassadonia

STADIO: Ciro Vigorito