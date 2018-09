Diretta di Napoli – Parma: gara in pieno controllo dei padroni di casa che la sbloccano con il solito Insigne. Nella ripresa si scatena il polacco che lancia la sfida di sabato ai bianconeri

La cronaca minuto per minuto

2' TEMPO Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento ai prossimi live 48' si chiude senza sussulti il match. 3-0 per il Napoli sul Parma 44' 3 minuti di recupero 43' giallo a Barillà 40' dentro Ounas per Milik 39' MILIK! 3-0 NAPOLI!!! doppio passo sulla sinistra di Verdi che su cross sporco trova sul palo opposto il polacco che da due passi non ha problemi a infilarla a porta vuota 33' cambio anche nel Parma con Sprocati per Di Gaudio 32' dentro Verdi per Zielinski oggi appena sufficiente 30' fermato in offside Milik 29' palla morbida in area per Milik anticipato da Sepe in uscita alta 26' gara in controllo degli azzurri che fanno gestione palla senza affondare 23' in campo Mertens per Insigne salutato degli applausi dei tifosi 22' spunto personale di Zielinski ma sinistro largo che si spegne a lato 21' scambio al limite di prima per gli azzurri con Mario Rui per l'accorrente Fabian Ruiz che non arriva sul pallone in area 20' dentro Ceravolo per un acciaccato Inglese 16' in campo Siligardi per Ciciretti 15' sugli sviluppi allontana di pugni Karnezis 14' angolo conquistato da Di Gaudio che trova lo spazio per crossare me trova la deviazione di Malcuit 10' Parma che timidamente prova a guadagnare metri a centrocampo 6' grande discesa di Malcuit che supera due giocatori e la mette al centro con Zielinski che prova al stoccata al volo a centroarea con mira alta 4' giallo a Bruno Alves che ha trattenuto per la maglietta Insigne bravo a prenderlo in velocità sulla trequarti offensiva 2' RADDOPPIO DI MILIK!!! difesa messa male con Insigne che lancia nello spazio il compagno. Controllo del pallone a piazzato dal limite con il mancino e palla che si infila alla destra di Sepe 1' prova subito dalla distanza Fabian Ruiz sul primo palo, blocca senza problemi Sepe si riparte! nessun cambio nell'intervallo 1' TEMPO 45' si chiude il primo tempo sull'1-0 del Napoli che ha tenuto il costante pallino del gioco 44' si chiuderà senza recupero 42' conclusione in area da posizione defilata sul primo palo per Mario Ruiz, buon diagonale ma Sepe è attento a deviare in tuffo! 39' Napoli in costante possesso palla 35' sugli sviluppi la palla carambola sui piedi di Fabian Ruiz che conclude a lato 35' palla filtrante di Zielinski sul primo palo per il taglio di Milik, conclusione sul primo palo deviata in corner dal portiere 33' giallo per Stulac 32' palo di Insigne! Napoli vicino al raddoppio su palla recuperata da Allan e scambio con l'attaccante che prova a piazzarla ma è sfortunato 29' impatta male sul pallone al limite Fabian Ruiz dopo uno scambio con Zielinski, tiro alle stelle 27' conclusione a giro su punizione dai 25 metri per Insigne ma la palla sorvola la traversa 25' sugli sviluppi ci prova da fuori area Macuit che non inquadra lo specchio della porta 24' azione di sfondamento in area per Allan che prima anticipa Di Guadio quindi si vede rimpallare in corner una conclusione 24' attendista la tattica degli ospiti che rinunciano al pressing 21' palla gol divorata da Zielinski! scambio con Insigne e conclusione errata a tu per tu con il portiere in area 19' Milik in profondità per Fabian Ruiz che in area viene murato da una scivolata di Gagliolo 19' a piccolo trotto il Napoli che cerca di far uscire la difesa ospite per colpirla con una manovra avvolgente 16' trova difficolta la squadra di D'Aversa a ripartire 13' scambio nello stretto al limite e conclusione da fuori area da dimenticare per Diawara 10' prova a spingere sulla destra Iacoponi ma il suo cross viene intercettato in uscita da Karnezis 7' Napoli che fa la partita, buon fraseggio sulla trequarti offensiva 4' INSIGNE!!! NAPOLI IN VANTAGGIO! assist di Milik in area e il compagno bravo a trovare lo spazio per calciare 3' proteste dei giocatori azzurri con Stulac che colpisce con il petto in area una conclusione tentata da Fabian Ruiz, tutto regolare 2' prima occasione per Zielinski, tentativo dalla distanza ma mira errata con palla che sorvola la traversa 1' pressing alto del Napoli che costringe al lancio affrettato Gagliolo, palla deviata e rimessa ancore per la squadra ducale partiti! è il Parma che ha battuto il calcio d'avvio le squadre entrano sul terreno di gioco, fra qualche istante seguiremo il match Un saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Napoli - Parma, restiamo in attesa dell'ingresso in campo delle due squadre.

La presentazione del match

NAPOLI – Questa sera alle ore 21 si giocherà Napoli – Parma, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine partenopea che sta vivendo un buon momento come dimostrano le due vittorie consecutive in campionato: nell’ultimo turno successo in casa del Torino per i campani che occupano la seconda posizione con 12 punti. Dall’altra parte ci sono i ducali che, al pari dei partenopei, vengono da due successi consecutivi contro Inter e Cagliari. In classifica la formazione emiliana occupa l’ottava posizione con 7 punti.

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe far riposare qualche pedina importante, almeno dall’inizio, in vista del match contro la Juventus. 4-4-2 per i partenopei con Ospina in porta, pacchetto arretrato composto da Malcuit e Mario Rui sulle fasce mentre nel mezzo Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo Allan e Fabian Ruiz in cabina di regia con Zielinski e Verdi sulle corsie esterne mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Milik e Insigne.

QUI PARMA – La compagine ducale dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto arretrato composto da Gazzola e Gobbi sulle fasce mentre nel mezzo Gagliolo e Bruno Alves. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Rigoni e Barillà mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Gervinho, Inglese e Siligardi.

Dove vederla in TV e in streaming

Napoli – Parma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Sky, sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite e 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite); sarà possibile vedere la gara anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Napoli – Parma

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Verdi, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Karnezis, D’Andrea, Albiol, Luperto, Hysaj, Callejon, Hamsik, Diawara, Ounas, Rog, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi. A disposizione: Frattali, Bagheria, Bastoni, Sierralta, Gazzola, Dimarco, Deiola, Da Cruz, Di Gaudio, Sprocati, Ciciretti, Ceravolo. Allenatore: D’Aversa.

STADIO: San Paolo