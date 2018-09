Serie A – Gervinho e Inglese stendono il Cagliari: il Parma vince 2-0

PARMA – Il Parma trova la sua seconda vittoria consecutiva. Il Cagliari oggi non è stato all’altezza dei ducali che, grazie alle reti di Inglese e Gervinho, ha portato a casa i tre punti. I padroni di casa hanno saputo difendere al meglio sfruttando le ripartenze grazie al velocissimo tridente di cui dispone. Male il Cagliari che non si è mai realmente reso pericoloso dalle parti di Sepe.

FINE PARTITA

94' FISCHIO FINALE! PARMA 2-0 CAGLIARI

92' Trivela di Dimarco da dentro l'area di rigore, palla di poco fuori.

90' 4' di recupero

89' CI avviciniamo all fine della gara e i ritmi si sono abbassati.

85' Standing Ovation per Gervinho che lascia il campo per l'ingresso di Gobbi

85' Altra ripertenza del Parma, Deiola incrocia troppo. Si resta sul 2-0

83' Dagli sviluppi del calcio d'angolo Iacoponi fiora il gol facendo la barba alla traversa

82' SUPER CRAGNO SU CERAVOLO: ripartenza del Parma 2 vs 1, l'ex Benevento tenta la conclusione, ma Cragno resta in piedi e salva con il Piede mandando in angolo

79' Gioco fermo, Lykogiannis è a terra dopo un contrasto

78' SOSTITUZIONE CAGLIARI ESCE: Bradalic ENTRA: Cigarini

77' Colpa di tacco di Sau su un cross di Srna, la palla sfila lontana

76' Ottimo intervento di Lykogiannis in scivolata su Gervinho che stava preparando la conclusione

74' Il Cagliari sta spingendo molto, ma non riesce ad arrivare al tiro

73' SOSTITUZIONE PARMA ESCE:Inglese ENTRA: Ceravolo

72' OCCASIONE CAGLIARI: Cross resoterra che trova Diego Farias pronto al tiro, Bruno Alves si immola sulla conclusione salvando la porta del Parma

69' Grande giocata di Inglese in mezza rovesciata di Inglese che libera barilla al tiro al volo da posizione defilata. Palla in curva

67' Il Parma, nonostante i due gol di vantaggio, rimane molto propositivo

64' SOSTITUZIONE PARMA ENTRA: Deiola ESCE: Di Gaudio

62' Ancora contropiede Parma, attento Klavan sul cross di Di Gaudio. Angolo per i ducali

61' Ripartenza bruciata da Inglesi che inciampa sulla palla dentro l'area di rigore

60' SOSTITUZIONI CAGLIARI ENTRANO:Farias e Castro ESCONO: Cerri e Ionita

60' Destro potente di Ionita da fuori area, la palla è centrale e Sepe può respingere

58' Iacoponi e Inglese si danno fastidio a vicenda, permettendo a Klavan di mettere in angolo

57' Sau con la testa spizza la palla che attraversa tutta l'area piccola davanti a Sepe senza pericoli

55' Grande recupero di Barella su Di Gaudio che si stava involando verso la porta

53' Joao Pedro prova un cross forte e rasoterra, attento Sepe che respinge

52' Cerri prova ad incrociare da posizione defilatissima, palla sui cartelloni pubblicitari lontano dalla porta di Sepe

50' Parma ancora vicino al gol, Di Gaudio con la testa schiaccia troppo. La palla rimbalza troppo terminando la sua corsa sulla parte superiore della rete!

47' IL GOL: coast to coast di Gervinho che percorre 70m palla al piede saltando tutto il Cagliari, davanti a Cragno lascia partire un destro terrificante che tocca il palo e si insacca alle spalle del portiere del portiere rossoblu

47' RADDOPPIO PARMAAAAAAA! CHE GOL DI GERVINHOOOOO!!!

46' ricomincia Parma - Cagliari!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47' Si giocherà un minuto in più

46' Dimarco resta a terra dopo un contrasto, pobabilmente si allungherà ancora il recupero

46' Il Parma mantiene il possesso della palla senza rischiare

45' saranno 4 i minuti di recupero a causa di un giocatore del Parma rimasto a terra molto tempo e per il controllo del VAR(Silent Check) sul gol di Inglese

42' Cross di Bradaric, mette in angolo Bruno Alves.

40' ancora Barilla da fuori area, il tiro viene insidioso viene bloccato da ancora da Cragno

40' Barilla da fuori area prova un sinisto a girare sotto l'incrocio, ottimo Cragno che devia la palla

39' Il Parma si deifende molto bene e costringe il Cagliari ad un possesso palla sterile

36' Miracolo di Sepe in uscita che leva la palla dai piedi di Cerri che si era involato verso la porta

33' Srna sulla destra è sempre molto pericoloso con i suoi cross, al cagliari manca Pavoletti che sicuramente con i cross del croato avrebbe impensierito molto la difesa dei padroni di casa

31' Gervinho cicca clamorosamente la palla da buonissima posizione, la difesa del Cagliare ne approfitta per mettere in angolo

29' Bomba da fuori di Barella a volo su un calcio d'angolo. La palla viene deviata, involontariamente, da Ionita che la mette fuori dalla porta di nulla

27' Dopo il gol ducale è ancora il Cagliari a fare la gara, ma senza mai rendersi pericoloso

24' Klavan, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, prova a girare in porta. Palla alta

21' IL GOL: Errore di Romagna e Cragno con Inglese che si è infilato nella difesa sarda, dopo un rimpallo con il portiere,l'ex Chievo, manda la palla in porta con la faccia

20' GOOOOOOOOOL PARMAAAAAAA!!! Ingleseee!!!

18' ancora Cagliari dalla sinistra, cross di cerri messo in angolo da un difensore del Parma

17' OCCASIONE PARMA: sgroppata di 60m di Gervinho che, dopo essersi accentrato, ha provato a piazzare la palla che ha sfiorato il palo alla destra di Cragno

14' Inglese aveva trovato il gol, ma è stato annulato per fuorigioco.

13' Occasione per il Caglia mal sfruttata da Bradaric che, dai 25 metri, manda la palla nel settore ospiti con il sinistro

11' Cross molto tagliato di Dimarco , ma Klavan mette fuori con la testa

9' molto meglio il Cagliari in questo inizio di match, il Parma si difende nella propria metà campo

7' azione prolungata che arrivano al tiro con Joao Pedro, anche qui deviazione in angolo da parte della difesa ducale

6' cross basso di Lykogiannis deviato in angolo

5' splendida atmosfera anche sugli spagli con entrambe le tifoserie che si fanno sentire molto

3' partita molto fisica: già diversi falli fischiati sia da una parte che dal'altra

2' Cagliari molto spigliato e propositivo fin da subito

1' Calverese fischia l'inizio del match! Buona partita a tutti

INIZIO PARTITA

14.57 Le squadre stanno facendo il loro ingresso!

14.55 le squadre sono dentro gli spogliatoi, pronti ad entrare sul terreno di gioco

14.30 Le squadre sono in campo per il riscaldamendo. Il Parma arriva dalla vittoria di San Siro contro l'Inter, il Cagliari dal pareggio contro il Milan



TABELLINO LIVE

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho(85' Gobbi), Inglese(73' Ceravolo), Di Gaudio(64' Deiola).A DISP: Frattali, Bagheria, Da Cruz, Deiola, Ceravolo, Ciciretti, Sierralta, Gobbi, Gazzola, Siligardi, Sprocati, Bastoni. ALL. D'Aversa

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Lykogiannis; Ionita(60' Castro), Bradaric(78' Cigarini), Barella; Joao Pedro; Sau, Cerri(60' Farias). A DISP: Aresti, Daga, Rafael, Andreolli, Pisacane, Faragò, Pajac, Castro, Cigarini, dessena, Padoin, Farias. ALL. Maran

RETI: Inglese 20', Gervinho 47'

AMMONIZIONI: Gagliolo (P) 31', Sau (C) 34', Barilla (P) 69'.

ESPULSIONI:

RECUPERO: 5' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo

ARBITRO: Calvarese di Teramo

STADIO: Ennio Tardini di Parma



Ore 14.05 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Parma-Cagliari, match valido per la quinta giornata di Serie A.