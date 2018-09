Lecce – Venezia 2-1, il tabellino del match: i salentini vincono in rimonta

Il tabellino di Lecce-Venezia 2-1 il risultato finale, la doppietta di Palombi porta i primi tre punti alla compagine di Liverani

LECCE – Termina con il risultato di 2-1 il match tra Lecce e Venezia del Via del Mare, valevole per la quarta giornata di Serie B. Prima vittoria nel campionato cadetto per i salentini, arrivata per il rotto della cuffia grazie al goal di Palombi al 92esimo. L’attaccante di proprietà della Lazio ha realizzato anche il goal del momentaneo 1-1, rispondendo al vantaggio iniziale siglato da Di Mariano, cresciuto proprio nel vivaio dei salentini.

Lecce-Venezia 2-1: il tabellino del match

LECCE (4-3-2-1): Bleve; Lepore, Bovo (84′ Venuti), Meccariello, Calderoni; Petriccione, Arrigoni(64′ Tabanelli), Scavone (64′ Pettinari); Falco, Mancosu; Palombi.

VENEZIA (3-5-1-1): Lezzerini; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Falzerano, Bruscagin, Bentivoglio, Suciu (75′ Segre), Garofalo; Di Mariano(87′ Citro); Geijo (69′ Geijo).

Reti: 60′ Di Mariano (V); 73′ Palombi, 90’+2′ Palombi (L)

Ammonizioni: Modolo, Di Mariano (V), Palombi, Bovo (L)

Stadio: Via del Mare