Empoli – Juventus: cronaca diretta, risultato in tempo reale

EMPOLI – Oggi pomeriggio alle ore 18 andrà in scena Empoli – Juventus, incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine toscana che è reduce dal pareggio spettacolare di Frosinone ed in classifica occupa la terzultima posizione con 6 punti conquistati in queste prime nove giornate. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Allegri che sabato scorso ha pareggiato la prima partita della sua stagione impattando contro il Genoa. Prima posizione in classifica per i bianconeri che hanno raccolto 25 punti nei primi nove punti. Qualificazione agli ottavi di Champions League ipotecata per Ronaldo e compagni che hanno vinto 1-0 in casa del Manchester United.

QUI EMPOLI – La squadra toscana potrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Provedel in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Antonelli sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Silvestre e Maietta. A centrocampo Capezzi in cabina di regia con Krunic e Acquah mezze ali mentre in attacco spazio a Zajc a supporto della coppia formata da Caputo e La Gumina.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe optare per il 4-2-3-1 con Szczesny in porta, reparto difensivo formato da De Sciglio e Cancelo sulle fasce mentre al centro Bonucci e Chiellini. A centrocampo Pjanic e Matuidi in cabina di regia mentre davanti spazio a Cuadrado, Dybala e Douglas Costa a supporto di Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Empoli – Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A, sia sul satellite (202), sia sul digitale terrestre (373), e sul canale Sky Sport (251). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Empoli – Juventus

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. A disposizione: Fulignati, Terracciano, Marcjanik, Pasqual, Rasmussen, Untersee, Bennacer, Brighi, Traoré, Ucan, Jakupovic, Mraz. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Kean, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Spinazzola. Allenatore: Massimiliano Allegri

STADIO: Castellani