Frosinone – Empoli: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta Frosinone – Empoli: presentazione della partita, precedenti, probabili formazioni. Cronaca e risultato in tempo reale della sfida in programma domenica 21 ottobre dalle ore 12.30

FROSINONE – Domenica 21 ottobre, allo Stadio Benito Stirpe, si gioca Frosinone – Empoli, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2018/1019. Fischio di inizio previsto per le ore 12.30. I ciociari provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Torino e si trovano al penultimo posto in classifica con un solo punto. Quattro lunghezze in più per la squadra toscana, terzultima, che nel turno precedente ha perso in casa contro la Roma.

Cronaca minuto per minuto

Domenica 21 ottobre dalle 11:45 le formazioni ufficiali, dalel 12:30 la webcronaca in diretta.

QUI FROSINONE – Longo dovrà rinunciare agli infortunati Ardaiz, Gori, Paganini, Dionisi e dovrà anche valutare le condizioni di Halfredsson e Perica. Recupera però Capuano. I dubbi di formazione riguaardano la scelta tra Capuano e Krajnc, tra Halfredsson e Vloet e tra Campbelle e Ciofani: in vantaggio i nomi indicati per primi nei rispettivi dualismi. Probabile il modulo 3-5-2 con Sportiello in porta e difesa a tre composta da Goldaniga, Salamon e Capuano. In mezzo al campo Chibsah, Maiello e Halfredsson; sulle corsie Zampano e Molinaro. In attacco la coppia formata da Ciano e Campbell.

QUI EMPOLI – Andreazzoli non potrà contare sull’infortunato Rodriguez e dovrà valutare le condizioni di Veseli e Mchedlidze. Resta da scegliere chi far scendere in campo tra Pasqual e Antonelli, tra Acquah e Bennacer e tra La Gumina o Mraz e ancora Bennacer con i nomi indicati per primi nei rispettivi ballottaggi in vantaggio per una maglia da titolare. Probabile il modulo 4-3-1-2 con Terraciano in porta e difesa composta dalla coppia centrale formata da Maietta e Silvestre e De Lorenzo e Pasqual sulle fasce. A centrocampo Acquah, Capezzi e Krunic. Sulla trequarti Zajc , di supporto alla coppia d’attacco La Gumina-Caputo.

L’arbitro

La gara è stata affidata a Daniele Orsato della sezione di Schio, tra i piu esperti nella massima categoria, con le sue 198 presenze, 1041 cartellini gialli, 53 rossi e 44 rigori. Manganelli e Vivenzi saranno gli assistenti, con Manganiello come quarto uomo. I responsabili del Var saranno Sacchi e Del Giovane.

Statistiche e precedenti

Le due compagini si sono affrontate in terra ciociara cinque volte con il bilancio di due successi per i padroni di casa, tre affermazioni degli ospiti e nessun pareggio. L’ultima sfida risale allo scorso 23 aprile, quando entrambe le squadre militavano in Serie B. Finì 2-4 in favore dell’Empoli grazie alle reti di Krunic, Di Lorenzo, Caputo e Lollo. Per il Frosinone doppietta di Ciano.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Frosinone – Empoli potrà essere seguita esclusivamente in streaming su DAZN.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 11.45. Poi, a partire dalle ore 12.30 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano, Zampano, Chibsah, Maiello, Halfredsson, Molinaro, Ciano, Campbell. A disposizione: Bardi, Krajnc, Ghiglione, Brighenti, Ariaudo, Beghetto, Vloet, Crisetig, Soddimo, Ciofani D., Cassata, Pinamonti. Allenatore: Moreno Longo.

EMPOLI (4-3-1-2): Terraciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Pasqual, Acquah, Capezzi, Krunic, Zajc; La Gumina, Caputo. A disposizione: Provedel;Veseli; Pasqual; Untersee; Marcjanik; Rasmussen, Veseli, Brighi, Lollo, Traorè, Bennacer, Ucan; Mraz. Allenatore: Aureliano Andreazzoli.